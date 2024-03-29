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اقتصاد

«دبي المالي» يستضيف قمة أسواق رأس المال مايو المقبل

«دبي المالي» يستضيف قمة أسواق رأس المال مايو المقبل
30 مارس 2024 02:58

دبي (الاتحاد)

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بعد النجاح الذي شهدته قمة الاكتتابات العامة الأولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الماضي، ينظم سوق دبي المالي النسخة الثانية من القمة السنوية لأسواق رأس المال القمة الوحيدة في المنطقة التي تركز على الاكتتابات العامة الأولية (IPO)؛ حيث تعد القمة والمُقرر عقدها يومي 1 و2 مايو 2024  بمثابة منصّة رئيسة لتعزيز التعاون وتحفيز الابتكار وتنمية الحوارات الفعّالة داخل المنظومة الديناميكية لأسواق المال في دبي.
وبعد التفاعل الكبير الذي شهدته النسخة السابقة من قمّة أسواق رأس المال في دبي خلال العام الماضي، ستسهم نسخة العام 2024 من القمّة بدور محوري في زيادة الاهتمام بالاكتتابات العامة الأولية والإدراجات عبر مختلف فئات الأصول، إلى جانب تحفيز المناقشات حول أنشطة جذب رأس المال والابتكارات المالية، كما سيطلع الحضور المشاركون في القمّة على أفكار ورؤىً قيمة من خلال الجلسات الرئيسة في القمة، وسيحظون بفرص للتواصل مع قادة الأعمال المؤثرين، لاستكشاف سبل تسريع النموّ مع مجموعة من الشركات الأكثر تميزاً في المنطقة.
وتضم قمّة أسواق رأس المال قائمة من الرعاة المرموقين من فئة البلاتينيوم؛ مثل “بنك أوف أمريكا”، “سيتي بنك”، بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك “إتش إس بي سي”، إلى جانب الرعاة الذهبيين؛ مثل “بنك كريـــدي أجريكـــول/كيبلر شيفرو”، مركز دبي المالي العالمي، “غولدمان ساكس”، “جي بي مورغان”، “مويلس أند كو”، و”روتشيلد”. والرعاة من الفئة الفضية مثل “إي اف جي هيرمس”، “مورغان ستانلي”، “ ستاندرد آند بورز جلوبال S&P “. وستسهم هذه المجموعة المتميزة من الرعاة في تعزيز سمعة القمّة كفعالية رئيسة لقيادات القطاع والمستثمرين وأصحاب المصلحة والأطراف المعنية.
وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي:  نحرص على أن تسهم قمّة أسواق رأس المال هذا العام في تعزيز التقدم الاستثنائي الذي شهدته دبي على مسار تحوّلها إلى مركز عالمي رائد لأسواق المال. حيث جذبت الاكتتابات العامة في دبي منذ 2021 ما يفوق مبلغ  تريليون درهم من جميع فئات المستثمرين وستتميز النسخة الثانية من هذه القمّة بمزيج فريد من المشاركين من الشركات المدرجة والشركات المقبلة على الاكتتاب، إضافة الى نخبة من الخبرات والشركاء الإقليميين والعالميين من البورصات والسلطات التشريعية والمؤسسات المالية، لتقديم منصّة رئيسة تدعم القطاعات الاقتصادية.
وأشار أرشد غفور، رئيس بنك أوف أميركا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: في شهر فبراير من العام 1972، أسس بنك أوف أميركا عملياته رسمياً في دولة الإمارات وعلى مر السنين شهدنا التحولات الاقتصادية والمالية في الإمارات.

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