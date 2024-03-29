مساهمو «بروج» يوافقون على توزيعات أرباح بـ 1.3 مليار دولار

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «بروج بي ال سي»، موافقة مساهميها على توزيع أرباح نقدية نهائية بقيمة 650 مليون دولار (بواقع 7.94 فلس للسهم الواحد)، ضمن الأرباح المرحلية في عام 2023، ليصل إجمالي التوزيعات عن العام نفسه 1.3 مليار دولار، بالإضافة إلى الموافقة على كافة البنود المدرجة في جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوي.

وفي إطار التزامها تجاه المساهمين، أكدت «بروج»، شركة البتروكيماويات الرائدة في توفير حلول البولي أوليفين المبتكرة والمتنوعة، خلال الاجتماع عزمها توزيع أرباح نقدية إجمالية بقيمة 1.3 مليار دولار عن السنة المالية 2024، مما يؤكد التزامها بتحقيق قيمة متميزة للمساهمين ويُبرز قدرتها على مواجهة تحديات وظروف السوق.



أداء استثنائي

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، رئيس مجلس إدارة شركة بروج: حققت “بروج” أداءً استثنائياً في عام 2023 متفوقةً على نظرائها في القطاع ومؤكدةً مرونتها التشغيلية والمالية العالية، كما رسخت الشركة مكانتها كواحدة من أكثر منتجي البولي أوليفين ربحية وابتكاراً على مستوى العالم، وتسعى «بروج» إلى تحقيق نمو متسارع محلياً ودولياً، ويعد مجمع «بروج 4» من المشاريع الاستراتيجية ضمن خطط النمو المحلي للشركة، والذي سيضيف إيرادات تتراوح ما بين 1.5 الى 1.9 مليار دولار، عند نقل ملكيته إلى شركة بروج وبدء تشغيله بكامل طاقته الإنتاجية، وسيسهم هذا المشروع في رفع الطاقة الإنتاجية للشركة بنسبة 28%، مما سيجعل مجمع الإنتاج التابع لـ “بروج” في مدينة الرويس الصناعية، أكبر مجمع متكامل لإنتاج البولي أوليفين في موقع واحد في العالم”.

وتابع : وضمن سعينا المستمر لتحقيق المزيد من التقدم، يسرّني الإعلان عن وحدة الإيثيلين الثانية، والتي تمثّل مشروعاً جديداً سيمكّننا عند اكتماله بحلول عام 2028 من إحراز تقدم كبير على صعيد تنفيذ خططنا الهادفة إلى زيادة حجم إنتاجنا الإجمالي لمادتي الأوليفين والبولي أوليفين بمقدار 230 كيلو طن، ونتوقع مساهمة هذه التوسعة بإيرادات إضافية تتراوح بين 220 إلى 250 مليون دولار سنوياً، وعلى المستوى الدولي، وصلنا إلى مرحلة دراسة الجدوى لإحدى الفرص المهمة في آسيا والمحيط الهادئ.

وأضاف: نحن على ثقة من قدرة “بروج” على المضي قدماً بنجاح وثبات خلال عام 2024 وما بعده، وتحقيق أفضل مستويات الأداء والنمو على مستوى السوق رغم التنافسية الشديدة التي يشهدها القطاع، مستندةً في ذلك إلى نموذج أعمال قوي، وتركيزها المستمر على الابتكار، وتوظيفها للتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي.



كفاءة العمليات

من جهته، قال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة “بروج”: “تعكس توزيعات الأرباح القوية لعام 2023 بإجمالي 1.3 مليار دولار نجاح استراتيجية أعمالنا وكفاءة ومرونة عملياتنا، وبالرغم من تحديات السوق، أثمر تركيزنا على التميز التشغيلي والتجاري عن تحقيق أداء استثنائي مقارنة بنظرائنا على مستوى العالم، وأدى النجاح الكبير الذي حققناه في برنامج تعزيز القيمة إلى تحسين الإيرادات وزيادة الكفاءة في إدارة التكاليف في ظل انخفاض الأسعار عالمياً، وفي الوقت نفسه ننظر في تنفيذ مبادرات إضافية لتعزيز وضع التكلفة التنافسية الخاص بالشركة، ويبقى تحقيق النمو المستدام وتقديم أفضل قيمة ممكنة لمساهمينا أولوية رئيسية لنا وهو ما سوف يلمسونه في شكل توزيعات مجزية ومنتظمة في السنوات القادمة”.



أداء مالي قوي

واستطاعت «بروج» تقديم أداء استثنائي، حيث حققت أرباحاً صافية كبيرة بقيمة مليار دولار في عام 2023. وحقق “برنامج تعزيز القيمة” الذي نفذته الشركة أثراً مالياً إيجابياً بقيمة 607 ملايين دولار، ما يعادل نسبة 28% من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لعام 2023، وتعد هذه النسبة الأعلى تأثيراً خلال عام واحد مقارنة بأية برامج تم الإعلان عنه من قبل نظيراتها.

كما سجلت الشركة أحجام مبيعات قياسية في البولي أوليفين وصلت إلى 5.1 مليون طن، بفضل تحقيق معدلات استثنائية من الإنتاج واستخدام أصول رائدة على مستوى القطاع، مع إضافة 200 ألف طن بقيمة 106 ملايين دولار من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في عام 2023.

ونتيجة لهذه المبادرات، تفوقت “بروج” على نظرائها الإقليميين والعالميين بعدما سجلت أحد أعلى هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في القطاع بنسبة 38%. ومن خلال الاستمرار في إدارة التكاليف بشكل فعال والتكيف مع ديناميكيات السوق المتطورة، تتوقع إدارة “بروج” الحفاظ على هذه الكفاءات وتحقيق أقصى قيمة.



توزيعات الأرباح

وستوزع “بروج” أرباحاً إجمالية بقيمة 1.3 مليار دولار عن عام 2023 وذلك بعد إقرار مساهميها خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي توزيعات أرباح نهائية بقيمة 650 مليون دولار، بواقع 7.94 فلس (0.0794 درهم) للسهم الواحد، ليبلغ بذلك عائد السهم من توزيعات الأرباح 6.4% حسب آخر إغلاق لسعر السهم.

وتنوي الشركة تخصيص توزيعات نقدية بقيمة 1.3 مليار دولار عن كامل السنة المالية 2024، بواقع 15.88 فلس (0.1588 درهم) للسهم الواحد.



التحول الرقمي

ويشكل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ركيزتين أساسيتين في دعم جهود شركة “بروج” نحو مواصلة الابتكار وتعزيز مستويات الكفاءة وخلق قيمة ملموسة عبر كافة عملياتها وأنشطتها، مما يمهد الطريق أمامها نحو إحراز أعلى درجات التميز التشغيلي ومواصلة تطوير حلول مبتكرة حيث طبقت “بروج” العديد من المبادرات في مجال التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي والتي حققت قيمة قدرها 58 مليون دولار حتى عام 2023.

وتعتزم الشركة إحراز العديد من الإنجازات التي تتضمن تحقيق قيمة إضافية تبلغ نحو 280 مليون دولار بحلول عام 2028.

كما طرح مركز بروج للابتكار 8 منتجات مبتكرة في السوق خلال عام 2023، من بينها حل مبتكر لأنابيب الغاز المعترف به دولياً كونه يلبي أعلى معايير السلامة والموثوقية.