«مالية الشارقة» تنال شهادة الآيزو في نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية

الشارقة (الاتحاد)

حصلت دائرة المالية المركزية بالشارقة على شهادة المعيار الدولي لنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية ISO-45001:2018 من قبل المعهد البريطاني للمعايير BSI بعد إنجازها لمتطلبات الحصول على الشهادة واجتيازها بنجاح لعمليات وزيارات التدقيق الميدانية الخاصة بالمواصفة التي تندرج شهادتها ضمن شهادات نظام الإدارة المتكامل.

وقالت عائشة الحوسني، مدير إدارة الخدمات المساندة في دائرة المالية المركزية، إن الدائرة تسعى بانتظام لترجمة رؤيتها وأهدافها الرامية لتحقيق الريادة والاستدامة المالية، من خلال تعزيز مستويات الجودة والكفاءة في عملياتها وإجراءاتها الإدارية المختلفة، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات المطبقة وأحدث المواصفات المعتمدة، ودعمها بالشهادات الإدارية العالمية المختلفة.

وأكد سعيد العواني، رئيس قسم الخدمات العامة في الدائرة، أن الارتقاء بمستوى الصحة والسلامة المهنية للموظفين وتحقيق بيئة عمل آمنة وصحية ومستدامة يتوافق مع جوهر القيم المؤسسية التي تتبناها الدائرة فيما يتعلق بالإيجابية والسعادة والولاء المؤسسي.