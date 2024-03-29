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اقتصاد

«كهرباء ومياه دبي» تفوز بـ 6 جوائز في «التميز الحكومي 2024»

سعيد الطاير مع الفائزين (من المصدر)
30 مارس 2024 02:58

دبي (الاتحاد)

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حصدت هيئة كهرباء ومياه دبي ست جوائز ضمن جوائز برنامج دبي للتميز الحكومي 2024 أبرزها «جائزة النخبة» كما فازت الهيئة بجائزة «أفضل جهة صديقة لأصحاب الهمم».
وفي فئات أوسمة دبي للتميز، حصد موظفو الهيئة “وسام دبي للموظف المبتكر”، و”وسام دبي للموظف المتخصص”، و”وسام دبي للموظف الشاب”، إضافة إلى فئة التكريم الخاص - الجندي المجهول.
واستقبل سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الفائزين لتهنئتهم على الفوز بجوائز برنامج دبي للتميز الحكومي 2024، وأثنى على جهودهم ودعاهم لمواصلة التميز وأن يكونوا قدوة لزملائهم ليسهموا في تحقيق رؤية الهيئة في أن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وأكد معالي الطاير أن جوائز برنامج دبي للتميز الحكومي تحفز التنافس الإيجابي بين الدوائر والمؤسسات الحكومية في دبي وتشجعها على تبني مفهوم التميز المستدام من خلال مأسسة التميز في إطار نموذج الجودة الشاملة ومعايير التميز المستدام للارتقاء بالعمل الحكومي إلى أعلى المستويات العالمية والإسهام في تحقيق سعادة المتعاملين والمجتمع بشكل عام.

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