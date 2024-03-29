30.7 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية خلال شهر مارس

أبوظبي (وام)

استقطبت أسواق الأسهم المحلية، سيولة قوية خلال تداولات شهر مارس الجاري، بقيمة جاوزت 30.7 مليار درهم.

وتوزعت السيولة خلال شهر مارس بواقع 21.07 مليار درهم في سوق أبوظبي و9.6 مليار درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 9.4 مليار سهم عبر تنفيذ ما يربو على 481.3 ألف صفقة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.574 تريليون درهم بنهاية شهر مارس الجاري، موزعة بواقع 2.844 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و730.3 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وأنهي مؤشر «فادكس 15» تداولات شهر مارس عند مستوى 9087.53 نقطة، وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بالغاً نحو 9228.09 نقطة، فيما وصل مؤشر سوق دبي المالي إلى مستوى 4246.27 نقطة.

واستحوذ سهم «العالمية القابضة» على النصيب الأكبر من تداولات سوق أبوظبي خلال مارس بنحو 4.55 مليار درهم ليقفل عند 399.5 درهم، تلاه «ألفا ظبي» جاذباً نحو 1.8 مليار درهم، ثم «أي آند» 1.37 مليار درهم و«أبوظبي الأول» 1.15 مليار درهم و«الدار العقارية» 1.1 مليار درهم.

من ناحية أخرى، تجاوز صافي استثمارات الأجانب غير العرب في الأسهم المحلية حاجز 3.7 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري 2024، بدعم رئيس من الجاذبية الاستثمارية للأسواق المحلية وقوة الاقتصاد الوطني، وبما يتماشى مع خطط الأسواق لتحقيق أهدافها الطموحة وضمان تنافسيتها عالمياً.

وأظهرت بيانات لسوقي أبوظبي ودبي الماليين، تحقيق المستثمرين الأجانب غير العرب مشتريات في أسواق الأسهم المحلية بقيمة 26 ملياراً و244 مليوناً و321 ألف درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل مبيعات بنحو 22 ملياراً و518 مليوناً و264 ألف درهم في الفترة نفسها بصافي استثمار 3.726 مليار درهم كمحصلة شراء.