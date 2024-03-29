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اقتصاد

تسهيلات لنقل تراخيص الشركات القائمة بـ «الريم» إلى «أبوظبي العالمي»

خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
30 مارس 2024 02:58

دبي (الاتحاد)

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، وسوق أبوظبي العالمي، تسهيل إجراءات نقل تراخيص الشركات القائمة ضمن جزيرة الريم إلى سوق أبوظبي العالمي، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2023 بتوسيع الحدود الجغرافية لسوق أبوظبي العالمي لتشمل جزيرة الريم، بالإضافة إلى جزيرة الماريا.
جاء ذلك، بموجب مذكرة تفاهم أبرمها الجانبان في أبوظبي وقعها خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، وحمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، بحضور عدد من المسؤولين في الجهتين.
وأكد خليل الخوري، أهمية مذكرة التفاهم التي تأتي في إطار تعزيز التعاون وتكامل الأدوار بين الجانبين، بما يعزز من سهولة الأعمال وزيادة كفاءة وجاذبية وتنافسية سوق العمل الإماراتي، لاسيما في ضوء توفير الخدمات التي تمتاز بالسهولة والكفاءة، مشيراً إلى حرص الوزارة على دعم هذه الشراكة مع سوق أبوظبي العالمي. 
من جانبه، قال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي: نتقدم بجزيل الشكر لوزارة الموارد البشرية والتوطين على دعمها وتعاونها الاستراتيجي مع سوق أبوظبي العالمي في توفير التسهيلات المطلوبة، لمواكبة نقل تراخيص الشركات القائمة ضمن جزيرة الريم إلى سوق أبوظبي العالمي، إذ إن تعاوننا يشكل نموذجاً للتكامل بين سوق أبوظبي العالمي والجهات الحكومية لتوفير بيئة عمل جاذبة وداعمة لقطاع الأعمال في إمارة أبوظبي.
وأضاف: تأتي هذه الخطوة في إطار جهودنا المستمرة لتحقيق الانتقال السلس للشركات العاملة في جزيرة الريم للعمل ضمن نطاق سوق أبوظبي العالمي، والاستفادة من القيمة المضافة التي يوفرها السوق عبر منظومته الشاملة والمتقدمة.

جزيرة الريم
الإمارات
سوق أبوظبي العالمي
وزارة الموارد البشرية والتوطين
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