مدير إدارة الرقابة والترخيص بدائرة السياحة لـ«الاتحاد»: تفتيش دوري على «خيم رمضان» في فنادق أبوظبي

رشا طبيلة (أبوظبي)

كشف حمد محمد آل سويدان، مدير إدارة الرقابة والترخيص في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن قيام لجنة مختصة من مفتشين بزيارة الخيم الرمضانية الفندقية في أبوظبي، بشكل دوري، للتأكد من اتباع القائمين عليها لجميع القوانين واللوائح والتعاميم الصادرة من الدائرة.

وأضاف آل سويدان لـ «الاتحاد» أنه تم ترخيص 9 خيم رمضانية فندقية في مختلف أرجاء إمارة أبوظبي، موضحاً أن الخيم تعد بمثابة إضافة مميزة لأجواء ليالي رمضان، كونها توفر مكاناً مميزاً لقضاء أجمل الأوقات برفقة الأصدقاء والعائلة.

وحول الإجراءات والمعايير المتبعة لترخيص الخيم الرمضانية، أكد آل سويدان: يتوجب الحصول على عدة تراخيص لإقامة الخيم الرمضانية، من خلال اتباع عدة إجراءات ومعايير لضمان سلامة مرتاديها من خلال التزامهم بالامتثال للوائح المحلية.

وأضاف: تتلخص هذه الإجراءات في التقديم على تصريح فعالية (خيمة رمضانية) عبر نظام تراخيص الفعاليات في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ثم مراجعة الجهات ذات الصلة حيث من الضروري الحصول على شهادة عدم ممانعة من هيئة الدفاع المدني، للتأكد من أن الخيمة تتوافق مع معايير السلامة المشروطة، إضافة إلى الحصول على موافقة من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، للتأكد من تطبيق المعايير الخاصة بسلامة الغذاء والنظافة، فضلاً عن أهمية وجود بوليصة تأمين سارية المفعول مع شركة تأمين لأي مبنى مؤقت، في حال كان تأمين الفندق لا يغطي ذلك.

وقال آل سويدان: الإجراءات تضمن توفير بيئة آمنة ومتوافقة مع القوانين للزوار، وتعزز من حصولهم على تجربة ثقافية واجتماعية استثنائية في مواقع الخيم الرمضانية.

وفيما يتعلق بالرقابة على الخيم خلال الشهر الفضيل، قال آل سويدان، إنه حرصاً على ضمان سير الأمور في الخيم الرمضانية وفق القوانين والإجراءات المتبعة، تقوم لجنة مختصة من مفتشين بزيارة الخيم الرمضانية بشكل دوري، للتأكد من اتباع القائمين عليها لجميع القوانين واللوائح والتعاميم الصادرة من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وكذلك التأكد من إصدار الموافقات من الجهات الأخرى المعنية إذا كانت مطلوبة.

وأضاف أنه يتم أيضاً خلال هذه الزيارات التأكد من إصدار كافة التصاريح الخاصة بالفنانين والعازفين من خلال نظام تراخيص الفعاليات في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي».

وتشهد فنادق في أبوظبي، إقبالاً قوياً منذ بداية شهر رمضان على خيم ومطاعم الإفطار والسحور من الشركات والأفراد والعائلات، مدعوماً باعتدال الطقس، وسط أجواء رمضانية وفعاليات متنوعة.