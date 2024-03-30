إقبال على شراء الذهب في أسواق أبوظبي

ريم البريكي (أبوظبي)

سجلت مبيعات الذهب في أسواق أبوظبي ارتفاعاً ملحوظاً مع بداية النصف الثاني من شهر رمضان الفضيل، بالتزامن مع إقبال الأسر والعائلات لاقتناء المشغولات الذهبية ابتهاجاً بقدوم عيد الفطر المبارك، وفقاً لمدراء محال الذهب في أبوظبي.

وأكد هؤلاء لـ«الاتحاد»، أن محال الذهب وبيع المشغولات الذهبية في أبوظبي سجلت نمواً واضحاً في المبيعات على الرغم من زيادة الأسعار العالمية للمعدن الأصفر، مؤكدين أن عملاء السوق ينظرون لعملية اقتناء المشغولات الذهبية أنها وسيلة استثمار لها مكاسبها على المدى الطويل.

وأضافوا، أن شهر رمضان يعد من أكثر المواسم التي يرتفع فيها الطلب على شراء الذهب، مشيرين إلى أن الزيارات العائلية ومناسبات الإفطار التي تنظمها الأسر للأصدقاء والأقارب أصبحت فرصة لتبادل الهدايا من الذهب انطلاقاً من استخدامه كإحدى أدوات الزينة عند النساء.

وقال أحمد عنيزان مدير التطوير في مؤسسة سالم الشعيبي للمجوهرات، إن شهر رمضان يعد من أهم المواسم التي يشهد فيه الطلب على شراء المشغولات الذهبية نمواً ملحوظاً بسبب الزيارات الأسرية، وشغف التزين عند النساء، إضافة لزيادة الوعي عند المستهلك أيضاً باعتبار الذهب «زينة وخزينة».

وأضاف عنيزان: «مع زيادة أسعار الذهب بوتيرة متسارعة منذ بداية العام الجاري، إلا أن العملاء يقبلون بشكل أكبر على شراء الذهب المشغول، على الرغم من فارق السعر وخسارة المصنعيات»، موضحاً أن سوق الذهب في الدولة يشهد رواجاً وتنافسية كبيرة دعمت الانتعاش، ومنها الخصومات والعروضات، خاصة خلال مواسم الطلب التي تعزز من حركة السوق.

من جانبه، أكد ماهر أمين موظف مبيعات في جواهر «الرميزان»، أنه يوجد طلب كبير على شراء الذهب منذ بداية الشهر الكريم إلا أن الطلب زاد خلال الأسبوع الأخير مع استعداد العملاء لاستقبال عيد الفطر المبارك مع تركز المبيعات على الذهب المشغول، خصوصاً الأطقم الذهبية البسيطة من الأوزان الخفيفة، والتي تستخدم في كثير من الأحيان في تبادل الهدايا.وأضاف أمين أن الطلب يزداد على شراء الذهب المشغول محلياً والذهب الخليجي خصوصاً الذهب من عيار 21 جراماً، فيما يفضل بعض العملاء شراء الذهب من عيار 18 جراماً، والذي يكثر فيه عمليات شراء الأطقم التي تستخدم في الأعراس والحفلات، فضلاً عن الذهب الأبيض الشبيه بالالماس، والذي يضم تصاميم تحاكي التصاميم الأوروبية.

القدرة الشرائية

قال ماهر أمين، إن أوزان شراء الذهب تختلف بحسب القدرة الشرائية للعملاء، مؤكداً أن سعر الذهب والارتفاع الحاصل به لا يؤثر في اختيارات العملاء باعتبار الذهب من المستلزمات الضرورية للمناسبات المحلية، مشيراً إلى أن أسعار الأطقم الذهبية التي تم شرائها خلال الفترة الحالية من شهر رمضان تتراوح بين 8 آلاف درهم إلى 35 ألف درهم.

وتوقع أمين أن يشهد الطلب علي اقتناء المشغولات الذهبية خلال الأيام القليلة المقبلة والمتبقية من الشهر الفضيل زيادة مع استعداد الأسر لاستقبال عيد الفطر المبارك.