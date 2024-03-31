أسعار الوقود في الإمارات لشهر أبريل

أقرت لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل سعر شهر أبريل شاملاً ضريبة القيمة المضافة (5%) على النحو التالي:
بنزين ممتاز(98): 3.15
الديزل:3.09
بنزين أي- بلس(91):2.96
بنزين خصوصي(95): 3.03
على أن تطبق الأسعار اعتباراً من تاريخ 1 أبريل 2024.
⛽أسعار الوقود الشهرية: أسعار الوقود لشهر أبريل 2024 وفقاً للجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في #الامارات— Emarat (امارات) (@EmaratOfficial) March 31, 2024
⛽ Monthly Fuel Price Announcement:
April 2024 fuel prices released by the #UAE Fuel Price Follow-up Committee. pic.twitter.com/YEoS9ImJ8U