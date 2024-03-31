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اقتصاد

أسعار الوقود في الإمارات لشهر أبريل

موضوعية
31 مارس 2024 11:01

أقرت لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل سعر شهر أبريل شاملاً ضريبة القيمة المضافة (5%) على النحو التالي:

بنزين ممتاز(98): 3.15  

الديزل:3.09

بنزين أي- بلس(91):2.96

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بنزين خصوصي(95): 3.03

 

 

 

على أن تطبق الأسعار اعتباراً من تاريخ 1 أبريل 2024.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
أسعار الوقود
الإمارات
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