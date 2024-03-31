أسعار الوقود في الإمارات لشهر أبريل

أقرت لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل سعر شهر أبريل شاملاً ضريبة القيمة المضافة (5%) على النحو التالي:

بنزين ممتاز(98): 3.15

الديزل:3.09

بنزين أي- بلس(91):2.96

بنزين خصوصي(95): 3.03

على أن تطبق الأسعار اعتباراً من تاريخ 1 أبريل 2024.



