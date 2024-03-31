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اقتصاد

«إكسبو الشارقة» يستقطب معارض نوعية جديدة

«إكسبو الشارقة» يستقطب معارض نوعية جديدة
1 ابريل 2024 02:05

الشارقة (الاتحاد)

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ناقش مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة سبل تعزيز الأعمال التوسعية للمركز وزيادة مساحات العرض والقاعات وجذب المزيد من العارضين الدوليين واستقطاب معارض نوعية جديدة ولا سيما في مجال قطاع السيارات، بهدف تلبية تطلعات مجتمع الأعمال بإيجاد منصات عرض لمنتجاتهم وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة المركز، برئاسة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، بحضور الشيخ ماجد بن فيصل القاسمي، النائب الأول لرئيس الغرفة، ووليد عبدالرحمن بوخاطر، النائب الثاني لرئيس الغرفة، وسيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وأعضاء مجلس إدارة المركز، ومشاركة رؤساء الأقسام ومديري الإدارات بالمركز.
وأكد عبد الله سلطان العويس أن مركز إكسبو الشارقة يسهم بدور كبير في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لإمارة الشارقة في مسار تنويع الاقتصاد، ضمن رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من خلال تعزيز قطاع المعارض والمؤتمرات، وبما يتماشى مع إدراك أهمية هذا القطاع كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية والنمو المستدام في الشارقة. ولفت إلى أن إنجازات المركز والمعارض التي يستضيفها وتجذب زوارها من داخل الإمارات وخارجها، تبرز أهميته كوجهة مفضلة للأعمال ومنصة مثالية تلبي تطلعات مجتمع الأعمال وتوفر الفرص التجارية.

 

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إكسبو الشارقة
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