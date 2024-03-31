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اقتصاد

«جمارك دبي» تنجز 181 ألف عملية تفتيش بالخور وميناء الحمرية

«جمارك دبي» تنجز 181 ألف عملية تفتيش بالخور وميناء الحمرية
1 ابريل 2024 02:05

دبي (الاتحاد)
تواكب جمارك دبي التطور السريع لإمارة دبي بتعزيز قدرة الدائرة على حماية المجتمع، من خلال تحسين جاهزية مراكزها الجمركية والارتقاء بمستوى أدائها على صعيد التصدي لكل محاولات تهريب المواد الممنوعة إلى دولة الإمارات عبر المنافذ الحدودية التابعة لإمارة دبي.
ويُعد مركز جمارك الخور ومرفأ ديرة ومركز جمارك ميناء الحمرية التابعان لإدارة المراكز الجمركية البحرية من المراكز المساهمة بشكل فعال في حماية المجتمع.

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وبلغ عدد عمليات التفتيش التي تمت في هذين المركزين خلال العام 2023 نحو 181.062 عملية تفتيش، فيما بلغ عدد الضبطيات المنجزة في المركزين 30 ضبطية نوعية، كما يعزز مركز جمارك الخور ومرفأ ديرة ومركز جمارك ميناء الحمرية باستمرار النجاح في تيسير حركة التجارة المنقولة عبر البحر، حيث بلغ عدد البيانات الجمركية المنجزة نحو 110.483 بياناً جمركياً.
وأكد راشد الضباح السويدي، مدير إدارة المركز الجمركية البحرية، مكلف في جمارك دبي، أن الإنجازات المحققة في مركز جمارك الخور ومرفأ ديرة ومركز جمارك ميناء الحمرية تُظهر مدى أهمية دور المركزين في حماية المجتمع مع الاستمرار في تيسير حركة التجارة المنقولة بحراً، وذلك من خلال تطوير قدرات المفتشين الجمركيين وتزويدهم بالمهارات اللازمة لإنجاز عمليات المعاينة والتفتيش من دون تأخير، بفضل الكفاءة العالية للمفتشين والمستوى المتقدم لأجهزة الفحص في المراكز الجمركية البحرية، حيث يُعد جهاز فحص الحاويات العملاق بالأشعة السينية في مركز جمارك ميناء الحمرية من أفضل أجهزة الفحص المتطورة والحديثة في مجال تفتيش الحاويات والشاحنات والمعدات الثقيلة مما يدعم عمليات التفتيش المتزايدة بالمركز.
وأضاف راشد السويدي: «نحرص على تعزيز التطور في أداء مركز جمارك الخور ومرفأ ديرة ومركز جمارك ميناء الحمرية من خلال تطوير مشاريع وآليات جديدة في مجال المعاينة والتفتيش التي تدعم قدرات المركزين في تفتيش البضائع والسفن الخشبية والسفن المستخدمة في تجارة الأسماك، مما يسمح بتحقيق أفضل مستويات الإنجاز على صعيد تنفيذ الضبطيات الجمركية لحماية المجتمع من مخاطر وأضرار محاولات تهريب المواد المحظورة».
تطبيق أعلى المعايير العالمية 
أشار مدير إدارة المراكز الجمركية البحرية، مكلف في جمارك دبي، إلى أن جمارك دبي تُطبق أعلى المعايير وأفضل الممارسات العالمية في الارتقاء بمهارات وقدرات المفتشين الجمركيين، وقد أثبتت مراكزنا الجمركية قدرتها على اكتشاف محاولات التهريب بكفاءة عالية مهما كانت طرق التمويه والتظليل المتبعة في هذه المحاولات، حيث يتمكن المفتشون في مراكزنا الجمركية بما لديهم من خبرة وكفاءة في إنجاز عمليات التفتيش من الوصول إلى المواد المحظورة ومنع دخولها إلى دولة الإمارات عبر المنافذ الحدودية التابعة لإمارة دبي.

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