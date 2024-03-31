أبوظبي تطلق أجندة ثرية من الفعاليات والأحداث والمعارض

رشا طبيلة (أبوظبي)

تشهد أبوظبي أجندة ثرية من الفعاليات والأحداث والمعارض والمؤتمرات، خلال الربع الثاني من العام الجاري، والتي تتنوع بين قطاعات اقتصادية واستثمارية وبيئية وثقافية وصحية ورياضية والنقل والترفيه والفنون والعروض المسرحية.

ويسهم قطاع الفعاليات والمعارض والمؤتمرات في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية في الإمارة من خلال جذب ملايين الزوار، ورفع إشغال الفنادق، وشبكة النقل وقطاع الخدمات وجذب الاستثمارات. وتشكل أجندة الفعاليات لأبوظبي جزءاً مهماً من الخطة الاستراتيجية للسياحة لإمارة أبوظبي، وتهدف إلى التوسع والتنوع في استقطاب السياح الدوليين والمحليين، وتعزيز أثرها الاقتصادي على الإمارة، وزيادة استقطاب الزوار من داخل الدولة وخارجها، وزيادة مدة إقامة السائح في فنادق أبوظبي.

الأنشطة الرياضية

وبحسب أجندة مركز أبوظبي الوطني للمعارض، تستمر فعاليات الدورة الرمضانية من صيف أبوظبي الرياضي حتى 7 أبريل، حيث يعد وجهة مثالية لتجربة الأنشطة الرياضية المتنوعة.

ويأتي بعد إجازة عيد الفطر، الحدث الضخم الذي تستضيفه أبوظبي في الفترة بين 16 إلى 18 من أبريل ، وهو القمة العالمية لطاقة المستقبل التي تعد حدثاً رائداً يهدف إلى تعزيز الأهداف والالتزامات في قطاع الطاقة العالمي، ومنصة مهمة لعرض مجموعة من الحلول المبتكرة للتحديات المعقدة التي تم تحديدها في COP28، وسيعمل المعرض والمؤتمر على تعزيز الابتكار والتفكير والاستثمار المستمر الضروري لمساعدتنا على تحقيق التحول العالمي نحو اعتماد الطاقة النظيفة، وتستمر القمة، التي تستضيفها مصدر لمدة ثلاثة أيام، في التركيز على وضع خطط تهدف إلى بناء مستقبل مستدام، من خلال جذب المؤثرين في القطاع وخبراء حل المشكلات، بالإضافة إلى جذب مزودي الحلول المتقدمة، وقد سجلت القمة في الدورة السابقة أرقاماً قياسية، ومن المتوقع أن تشهد الدورة الحالية مشاركة واسعة من قبل الحضور والمشاركين والجهات العارضة.

وتضم القمة والمعرض 4 فعاليات متخصصة مختلفة وهي المعرض العالمي للطاقة الشمسية ومعرض ومنتدى المياه ومعرض متخصص النفايات البيئية، ومنتدى مستقبل النقل.

وتنطلق في الفترة بين 16 إلى 17 من أبريل المقبل على هامش القمة العالمية لطاقة المستقبل، قمة الهيدروجين الأخضر التي تناقش آخر التطورات والتحديات والسياسات في إنتاج الهيدروجين الأخضر والبنية التحتية والاستثمار، حيث تجمع الخبراء وأصحاب القرار والقادة في مجال الصناعة لاكتشاف الفرص ومناقشة مستقبل هذه الصناعة.

وفي الفترة بين 16 و18 من أبريل أيضاً، ينطلق المعرض الدولي الأول للورق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو مخصص لجميع أنواع الورق وتصنيع الورق، ولفائف الورق الجامبو، والمنتجات النهائية، والطباعة، والكتابة، والأنسجة، والورق الصحي، والمحولات، والكرتون، والورق المقوى، والعديد من المنتجات الأخرى، حيث يغطي المعرض احتياجات كل من الموردين والمستهلكين في صناعة الورق والمنتجات الورقية، إضافة إلى إنتاج الورق والمعدات والتكنولوجيا.

وفي الفترة بين 22 و24 من أبريل المقبل، تنطلق المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات وهي الحدث الأول في دولة الإمارات الذي يحتفل بالمواهب الإماراتية البارزة في المهارات التقنية والمهنية الملهمة لجيل الشباب لتحفيزهم على تبني المسارات المهنية القائمة على التكنولوجيا، وتستقطب المسابقة سنوياً المواطنين الإماراتيين، الشباب والشابات على حد سواء، للتنافس في مجال الحرف اليدوية والتكنولوجيا، حيث يتم تقييمها من قبل لجنة فنية وخبراء دوليين يعتمدون على المعايير ومعايير التحكيم الخاصة بمنظمة المهارات العالمية.

وفي الثالث من مايو المقبل، تنطلق جائزة الشيخ زايد للكتاب، وهي جائزة تمنح للأعمال الإبداعية والأدبية النوعية، في مجالات مختلفة مثل الأدب والعلوم الإنسانية والفنون واللغة العربية، وتسهم في تحريك عجلة الترجمة من خلال تحفيز المترجمين على الإنتاج الأدبي النوعي المرتبط بالثقافة والحضارة العربية بلغات مختلفة وتكريم المميزين منهم.

أبوظبي للكتاب

وينطلق معرض أبوظبي الدولي للكتاب بين 29 أبريل إلى 5 مايو المقبل، وهو القلب النابض لقطاع صناعة النشر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتطلع المعرض إلى زيادة تنافسيته وترسيخ مكانته الإقليمية وتعزيز حضوره العالمي من خلال التميز في تقديم المحتوى المهني والثقافي، مع الجمع بين قطاعات النشر الإقليمية والصناعات الإبداعية، وتحفيز المساعي لدعم الصناعات التي تسهم في دعم الثقافة المقروءة والمرئية والمسموعة والتفاعلية، بما يرسخ مكانة أبوظبي مركزاً للنشر العربي والمحتوى الإبداعي العالمي، ويعزز موقع معرض أبوظبي الدولي للكتاب، باعتباره منصة عالمية لمحتوى إبداعي أساسها اللغة في إطارها العالمي.

وفي الفترة بين 30 من أبريل وحتى الأول من مايو، ينطلق حدث التنقل «موبيليتي لايف» ليجمع أبرز المبتكرين لاستعراض تقنياتهم وأفكارهم المبتكرة والتواصل مع الجهات المعنية من مختلف القطاعات والاختصاصات.

وبالتزامن مع حدث «موبيليتي لايف»، ينطلق معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية، وهو أكبر معرض ومؤتمر قطارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث نما مؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية خلال عقد من الزمان ليصبح أكبر وأبرز حدث للسكك الحديدية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى، ويعد المنصة التي لا مثيل لها لصناعة السكك الحديدية في المنطقة للتجمع والتعلم والتواصل والقيام بأعمال تجارية.

وفي مجال الاستثمار والاقتصاد، ينطلق في الفترة بين 7 إلى 9 من مايو المقبل، ملتقى الاستثمار السنوي تحت شعار «التحول في أوجه الاستثمار: فرص الاستثمار المستقبلية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتنوع و الازدهار»، وذلك بحضور ومشاركة واسعة من ممثلي الدول وكبار المستثمرين العالميين وقادة الأعمال الدوليين من القطاعين العام والخاص لاستعراض آخر المستجدات وسبل تعزيز التنمية المستدامة والحلول المستقبلية للاقتصاد العالمي، ويشارك في ملتقى الاستثمار السنوي نخبة من صُناع القرار والمستثمرين والخبراء والأكاديميين من مختلف أنحاء العالم.

الرعاية الصحية

وفي القطاع الصحي ، تنطلق النسخة الأولى من «أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية» في الفترة بين 13 إلى 15 من مايو المقبل، تحت شعار «التحول النوعي في مستقبل الرعاية الصحية العالمية»، ويتوقع أن يكون هذا الحدث من أحد أكبر فعاليات الرعاية الصحية عالمياً، إذ سيشهد حضور قادة الرعاية الصحية والأطراف المعنية من مختلف أنحاء العالم لمناقشة وجهات النظر العالمية والتحديات التي ترسم المسارات الممكنة لتحقيق منظومة شاملة ومتكاملة للرعاية الصحية.

وينطلق في الفترة بين 20 إلى 22 من مايو المقبل، معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية 2024، حيث تشهد المركبات الكهربائية تحولاً سريعاً على مستوى الابتكار. ومن المتوقع أن تشهد سوق المركبات الكهربائية في الشرق الأوسط وأفريقيا فرصاً كبيرةً للنمو والأعمال خلال العقد المقبل.

وفي الفترة بين 21 و23 من مايو، تنطلق فعاليات الدورة الثامنة للمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار أبوظبي 2024» والتي يتوقع أن تكون الأكبر للمعرض منذ انطلاقته، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية، وبالشراكة الاستراتيجية مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

فعاليات ترفيهية

وفي الاتحاد أرينا في جزيرة ياس، تشهد فعاليات ترفيهية متعددة ومتميزة خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث ينطلق العرض المسرحي «سكوبي دو»، بين 12 و14 أبريل، وفي الفترة بين 26 أبريل إلى 5 من مايو المقبل ينطلق عرض «سيرك دو سوليل كريستال»، وفي 10 من مايو المقبل ينطلق حفل الفنان محمد عبدو، بينما في 17 من مايو يعرض حفل فرقة «سكوربيونز»، وفي الفترة بين 18 و26 من مايو، ينطلق أسبوع أبوظبي للكوميديا الذي يضم فعاليات متنوعة، منها عرض عزيز أنصاري في 18 من مايو، وتومي تيرنان وكيفن بريدجيس في 19 من مايو، وعرض آندرو سانتينو وبوبي لي في 21 من مايو، وعرض باسم يوسف وماز جوبراني في 24 من مايو، وعرض توم سيغورا في 25 من مايو، وعرض كريس تاكر في اليوم نفسه، وعرض جو كوي في 26 من مايو. وفي 1 يونيو المقبل ينطلق حدث «سيبفوني أوف يتارز» للفنانين أتيف أسلام وراحات فاتح علي خان.

وفي الفترة بيم 8 و9 من يونيو، ينطلق حدث «مونستر جام»، وفي 20 إلى 23 من يونيو المقبل ينطلق العرض المسرحي الموسيقي «ماتيلدا».

وتستمر الفعاليات الترفيهية والمتنوعة في مختلف المرافق السياحية في الإمارة من متاحف ومرافق ترفيهية لتقديم خيارات متنوعة للزوار الدوليين والمحليين.

القطاع الرياضي

في القطاع الرياضي، تشهد أبوظبي استضافة مباريات بطولة كأس السوبر السعودي 2024 خلال الفترة من 8 إلى 11 أبريل، وتقام لأول مرة في دولة عربية خارج المملكة العربية السعودية، وستشهد المباريات التي تقام في ستاد آل نهيان وستاد محمد بن زايد ، تألق عدد من كبار نجوم الكرة العالمية من أبرزهم، كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما، إلى جانب المواهب الإقليمية مثل سالم الدوسري وعبد الرزاق حمد الله والذين سيسعون جميعاً للفوز بكأس البطولة.

يُذكر أن “حياكم في أبوظبي”، الهوية السياحية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، هي شريك استضافة كأس السوبر السعودي 2024، الذي يصاحبه أجندة حافلة بالفعاليات المتنوعة والمتواصلة في مختلف أنحاء الإمارة بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر السعيد، ما يتيح للزوار من شتى أرجاء الشرق الأوسط والخليج العربي مشاهدة أفضل مواهب كرة القدم العالمية والإقليمية في أبوظبي.