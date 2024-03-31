%45 تراجعاً في أرباح القطاع المصرفي الأميركي

حسونة الطيب (أبوظبي)

بصرف النظر عن زيادة ثقة المستهلك وتراجع الضغوط عليه، مستبشراً بمقدرة الاقتصاد الأميركي على تفادي الركود في المستقبل القريب، انخفضت أرباح القطاع المصرفي الأميركي، بنسبة قدرها 45% خلال الربع الأخير من السنة الماضية 2023.

ويعتبر هذا التراجع السنوي البالغ 38 مليار دولار، الأكبر في الأرباح الفصلية منذ الربع الثاني من عام 2020، بحسب بانك ريج داتا، المؤسسة المتخصصة في جمع البيانات الفصلية، التي تقوم البنوك بإعدادها للشركة الاتحادية للتأمين على الودائع.

ومع أن هذه البيانات ليست شاملة، إلا أنها تغطي أرباح الفروع التابعة، التي لديها إيداعات مؤمنة من قبل مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية.

وتراجعت الأرباح بسبب رسوم المرة الواحدة المرتبطة بالأزمة المصرفية الإقليمية في السنة الماضية. وأنفقت أكبر البنوك في البلاد 16 مليار دولار لتغطية «التقييم الخاص» المفروض من قبل الحكومة، ما أدى إلى تجديد صندوق تأمين الودائع، الذي تعرض لاستنزاف شديد، نتيجة فشل بنك وادي السيليكون، وبنك سيجنيتشر، وفيرست ريبابليك بنك، بحسب فاينانشيال تايمز.

وتُظهر البيانات التأثير الذي تعرضت له الأرباح الفصلية، بسبب الزيادة في مخصصات القروض المعدومة، وخسارة قدرها 4 مليارات دولار في محافظ الأوراق المالية للبنوك، وارتفاع التكاليف، في الوقت الذي لجأت فيه المصارف لتقليص القوة العاملة وإعادة الهيكلة.

وانخفض عدد العاملين بدوام كامل في فروع البنوك الأميركية، بما يزيد على 45 ألفاً، خلال السنة الماضية 2023.

كما أكدت شركة ويلز فارغو الأميركية العالمية للخدمات المالية إنفاق أكثر من مليار دولار، في عمليات تسريح عاملين لديها غير متوقعة في الفصل الأخير من السنة الماضية.

يعكس تراجع الأرباح، خلال الربع الأخير من السنة الماضية، مدى استمرار تأثير الارتفاع السريع في أسعار الفائدة -الذي بدأ قبل سنتين ونجم عنه فشل البنوك في 2023- على المقرضين، على الرغم من إعلان جي بي مورغان، أكبر البنوك الأميركية، عن تحقيق أرباح سنوية قياسية في العام الماضي.

أكبر تراجع

مُنيت ترويست، الشركة الأميركية للخدمات المصرفية وسابع أكبر مؤسسات الإقراض في البلاد، بأكبر تراجع، بالمقارنة مع أي بنك أخر في أميركا. وتعرضت الشركة، التي تكونت نتيجة لشراكة بين بي بي آند تي وشركة سن ترست في العام 2019، لخسائر بما يقارب 5 مليارات دولار، خلال الربع الأخير من السنة الماضية، متراجعة عن أرباح بلغت 1.6 مليار دولار في ذات الفترة من عام 2022.