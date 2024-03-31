850 رخصة أعمال «خمسية» جديدة في أبوظبي

يوسف العربي (أبوظبي)

استحوذت رخص الأعمال الصادرة لخمس سنوات في أبوظبي على 8.1% من إجمالي الرخص الصادرة لأكثر من سنة خلال الفترة من يناير2023 إلى 27 مارس 2024 بمجموع 850 رخصة، بحسب بيانات مركز أبوظبي للأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية.

وأكد المركز لـ «الاتحاد»، أن رخص الأعمال طويلة الأمد تنعكس إيجاباً على زيادة الإيرادات الحكومية، وتعزيز استمرارية الأعمال والأنشطة الاقتصادية، كما تسهم في النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز التنافسية في جذب الاستثمارات.

ووفق البيانات التي حصلت عليها «الاتحاد»، بلغ عدد الرخص الصادرة لأكثر من سنة في أبوظبي 10.490رخصة خلال الفترة من يناير 2023 إلى 27 مارس 2024، فيما استحوذت الرخص الصادرة لسنتين على 32.28% من إجمالي الرخص الصادرة لأكثر من سنة خلال الفترة المشار إليها بمجموع 3387 رخصة.

واستحوذت الرخص الصادرة لثلاث سنوات على الحصة الأكبر من الرخص الصادرة لأكثر من سنة بحصة بلغت 57.55% وبمجموع 6037 رخصة.

وخلال الفترة من يناير 2023 إلى 27 مارس 2024 بلغ إجمالي الرخص الصادرة لأربع سنوات 216 رخصة بحصة 2% من مجموع الرخص الصادرة لأكثر من سنة خلال هذه الفترة.

وخلال عام 2023 بلغ إجمالي الرخص الصادرة لأكثر من سنة 8888 رخصة، وبلغت حصة الرخص الصادرة لسنتين 32.44% بمجموع 2884 رخصة، فيما بلغت حصة الرخص الصادرة لثلاث سنوات 57.22% من إجمالي الرخص الصادرة لأكثر من سنة خلال عام 2023 بمجموع 5086 رخصة.

واستحوذت الرخص الصادرة لأربع سنوات على 1.95% من إجمالي الرخص الصادرة لأكثر من سنة خلال عام 2023 بمجموع 174 رخصة. وبالنسبة للرخص الصادرة بصلاحية خمس سنوات، فقد استحوذت على 8.3% بمجموع 744 رخصة.

وفيما يتعلق بالرخص الصادرة لأكثر من عام منذ بداية 2024 وحتى 27 مارس الماضي فبلغت 1602 رخصة.

وتوزعت هذه الرخص بواقع 503 رخص صادرة بصلاحية سنتين، و951 رخصة بصلاحية ثلاث سنوات، و42 رخصة بصلاحية 4 سنوات، و106 رخص بصلاحية 5 سنوات.

وبناء على قرار رئيس دائرة التنمية الاقتصادية رقم (145) لسنة 2020 «الباب الثالث التراخيص التجارية - المادة 12: مدة الترخيص» يمكن إصدار وتجديد الرخص الترخيص لمدة تصل إلى 5 سنوات.

ويكون ترخيص المنشأة لمدة سنة ميلادية واحدة أو مدة أطول في حال موافقة الجهات المختصة، وأن يكون عقد الإيجار ساري المفعول طوال المدة المراد تجديدها وموثقاً ومسجلاً أصولاً لدى الجهة المختصة، كما يشترط سداد الرسوم المستحقة عن كامل مدة الترخيص المطلوبة.

ويقدم مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية خدماته مجاناً للمستثمرين والعملاء، سواء من المقيمين بالدولة أو حتى الموجودين خارج الدولة، بالطرق ووسائل الاتصال المتوافرة كافة.

ومن خلال خدمة جديدة هي خدمة «معاك»، يوفر لرجال الأعمال والمستثمرين والمتعاملين في الإمارة وفي أنحاء العالم كافة إمكانية تحديد موعد مع الموظف المسؤول للتواصل المباشر عبر «الفيديو كول»، أو «الماسنجر»، أو البريد الإلكتروني، أو الاتصال الهاتفي، للإجابة عن الأسئلة كافة، والحصول على الاستشارة الضرورية لكيفية بدء النشاط التجاري في أبوظبي، بما في ذلك إمكانية الحصول على الرخصة الافتراضية.