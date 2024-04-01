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اقتصاد

الذهب يسجل ارتفاعاً قياسياً بدعم آمال خفض الفائدة الأميركية

الذهب يسجل ارتفاعاً قياسياً بدعم آمال خفض الفائدة الأميركية
1 ابريل 2024 09:00

لامست أسعار الذهب مستوى مرتفعاً على نحو قياسي اليوم الاثنين بعد بيانات أظهرت أن التضخم الأميركي اعتدل في فبراير، مما يعزز مراهنات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيخفض أسعار الفائدة في يونيو.
وبحلول الساعة 0103 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية واحداً بالمئة إلى 2255.39 دولار للأوقية. وسجل الذهب ارتفاعاً قياسياً إلى 2256.09 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.
وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.7 بالمئة إلى 2275.70 دولار للأوقية.
وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل سلة عملات منافسة، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

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وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية واحداً بالمئة إلى 25.22 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 913.85 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1018.22 دولار للأوقية.

المصدر: وكالات
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