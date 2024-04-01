«طيران الإمارات» صديقة لذوي التوحد في مرافق إجراءات السفر بدبي

نالت طيران الإمارات اعتماد "صديقة ذوي التوحد" من "المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر" IBCCES وذلك في جميع مرافقها الأربعة لإنجاز إجراءات السفر بدبي ليعزز التزام دبي بتسهيل السفر، كما يأتي تزامناً مع اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد في 2 أبريل من كل عام.

ويشمل اعتماد " IBCCES مرافق إجراءات السفر للناقلة وهي: متجر تسجيل الوصول والسفر في مركز دبي المالي العالمي، وتسجيل الوصول لعملاء الرحلات البحرية في ميناء راشد، وتسجيل الوصول لعملاء الرحلات البحرية في ميناء دبي، وتسجيل الوصول في عجمان، بالإضافة إلى المركز الرئيسي لطيران الإمارات في المبنى 3 بمطار دبي الدولي.

وأكد بيان صحفي لطيران الإمارات أن جميع مرافقها في دبي اتخذت خطوة مهمة نحو جعل السفر أكثر شمولاً ومتاحاً لمختلف العملاء، ويستوفي المعايير المطلوبة لتجربة سفر مريحة ومدعومة.

وخضع موظفو طيران الإمارات في مختلف المرافق لتدريب متخصص حول التوحد والوعي الحسي، بهدف زيادة وعيهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتلبية احتياجات المسافرين المصابين بالتوحد أو ذوي المشكلات الحسية، إلى جانب أسرهم.

كما أُجريت عمليات تدقيق شاملة للمرافق في جميع المواقع، وقياس جميع المدخلات الحسية في المناطق العامة مثل مستويات الصوت والإضاءة والروائح المحتملة لتطوير أدلة حسية.

ويأتي هذا الإنجاز بعد حصول مطار دبي الدولي على "شهادة البيئة الصديقة لذوي التوحد CAC" من قبل المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر كأول مطار دولي ينال هذا الاعتماد في العالم، وبما يتماشى مع رؤية دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة كأول وجهة معتمدة للتوحد في منطقة الشرق الأوسط.

وقال محمد مطر، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة عمليات المطار: "نحن ملتزمون بتجربة سفر سلسة للجميع، وانطلاقاً من كوننا ناقلة عالمية، فإننا ندرك التحديات التي يواجهها العملاء الذين يعانون من مرض التوحد والمشكلات الحسية في بيئة المطارات، ولهذا عقدنا شراكة استباقية مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي والمجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر لاعتماد جميع مرافق طيران الإمارات لإنجاز إجراءات السفر في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعد هذه المبادرة خطوة بارزة ضمن جهودنا لجعل السفر أكثر شمولاً ومتاحاً للجميع".

وقال رئيس مجلس إدارة المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر، مايرون بينكومب: "يعد إنجاز إجراءات السفر أحد أكثر المراحل إرهاقاً في تجربة السفر، ومع اكتمال المرافق والتدقيق وإضافة الأدلة الحسية الجديدة، ستصبح الإجراءات في مرافق إنجاز إجراءات السفر أكثر ملاءمة لأصحاب الهمم، لا سيما الذين يعانون من اضطرابات حسية".

وتتضافر جهود طيران الإمارات مع دائرة الاقتصاد والسياحة ومطارات دبي، وبالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وشرطة دبي وجمارك دبي، لجعل السفر أكثر شمولاً ومتاحاً للجميع، ما يعكس التزام دبي بأن تصبح وجهة رائدة للمسافرين من مختلف الاحتياجات.

ويُعد المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر من المؤسسات الرائدة في مجال التدريب المتعلق بالاضطرابات الإدراكية وإصدار شهادات الاعتماد لمتخصصي الرعاية الصحية والتعليم والمؤسسات المختلفة حول العالم باعتبارها المعيار الرائد للتدريب وإصدار الشهادات في مجالات التوحد والاضطرابات الإدراكية الأخرى.