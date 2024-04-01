الذهب يلامس أعلى مستوى على الإطلاق

واصلت أسعار الذهب تسجيل مستويات مرتفعة غير مسبوقة اليوم الاثنين، بعد أن أظهرت أحدث البيانات تباطؤ وتيرة التضخم في الولايات المتحدة، مما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي يمكن أن يتبنى أول خفض لأسعار الفائدة في يونيو.

وبحلول الساعة 1224 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2244.89 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن بلغ مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 2262.19 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.2 بالمئة إلى 2265.60 دولار للأوقية.

وسجلت أسعار الذهب مستويات مرتفعة غير مسبوقة عند تقييمها بعملات أخرى منها اليورو واليوان والين والروبية الهندية والجنيه الإسترليني.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 25.06 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 0.8 بالمئة إلى 900.74 دولار للأوقية. وتراجع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1004.69 دولار.