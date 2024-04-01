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اقتصاد

"الاتحادية للضرائب": تطبيق "إمارات تاكس" نقلة نوعية

"الاتحادية للضرائب": تطبيق "إمارات تاكس" نقلة نوعية
1 ابريل 2024 19:09

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب، أن إتاحة تطبيق "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الذكية للمُتعاملين شكَّل نقلة نوعية للارتقاء بجودة الخدمات المُقدَّمة من الهيئة، مُشيرة إلى أن التطبيق الذكي الذي تم تفعيله بنجاح في شهر أكتوبر الماضي خلال الدورة الـ 43 لمعرض "جيتكس غلوبال"؛ جاء استكمالاً للجهود التي تبذلها الهيئة ضمن استراتيجيتها الشاملة للتحول الرقمي في جميع خدماتها لتسهيل الامتثال الضريبي الذاتي الطوعي، وتقديم خدمات استباقية للمُتعاملين.

 

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي اليوم، أن تطبيق "إمارات تاكس" الذكي، متوفر على أجهزة الهواتف المحمولة الذكية بمتاجر "آبل" و"غوغل بلاي" الإلكترونية، مُشيرة إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 4.57 ألف عملية عبر التطبيق الذي يُتيح عدد كبير من الخدمات الرقمية المُتنوعة للمُتعاملين لتمكينهم من إدارة عملياتهم الضريبية بآليات تتميز بالدقة وسرعة الإنجاز والكفاءة، والشفافية.

 

وأشارت الهيئة، إلى أن التطبيق يتم تحديثه بصفة مُستمرة بما يُواكب خطط التطوير والتوسع المتواصل في خدمات الهيئة، مُشيرة إلى أنه يمكن لعملاء الهيئة تنفيذ الإجراءات المُتعلقة بضريبة القيمة المُضافة، والضريبة الانتقائية، حيث يوفر التطبيق حلولا مُبتكرة تُمكِّن المُتعاملين من الوصول بسهولة إلى خدمات الهيئة من أي مكان وفي أي وقت سواء المتعلقة بالتسجيل، أو تقديم الإقرارات، أو سداد المُستحقات الضريبية من قبل المُسجَّلين بالنظام الضريبي، أو استرداد المبالغ الضريبية للفئات المؤهلة قانونا للاسترداد، أو تقديم طلبات إعادة النظر، أو غيرها من إجراءات ضريبية.

 

وأوضحت أنه في إطار التسهيلات الإجرائية، التي تقدمها الهيئة الاتحادية للضرائب، لضمان التطبيق السلس، وتسهيل امتثال الخاضعين لضريبة الشركات يتم التعامل بآليات تتميز بالسهولة وسرعة تنفيذ الإجراءات. وأضافت أنه يتم توفير 15 خدمة من الخدمات المُتعلقة بضريبة الشركات من بينها خدمات التسجيل / التعديل في ضريبة الشركات، وإلغاء التسجيل في ضريبة الشركات، وإدارة الحساب، وتعديل البيانات البنكية وغيرها من الخدمات.

 

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وقال سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: وفرت الهيئة تطبيق "إمارات تاكس" الذكي الذي يُقدم 35 خدمة ضريبية رقميا للمُتعاملين؛ في إطار برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية" الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات، بما يرتقي بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة الحكومية في دولة الإمارات، وتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية.

 

 وأضاف: تكثف الهيئة جهودها لتوفير خدمات رقمية سلسة عبر نماذج مبتكرة تعكس ريادة وتميُّز منظومة العمل الحكومي، فضلاً عن تعزيز القيمة بتوفير الوقت والتكلفة والجهد مع ضمان المعالجة الفورية وزيادة مرونة الاتصال بين البيانات.

 

وأوضح : تنتهج الهيئة خطط تطوير طموحة تتوافق مع ميثاق جودة الخدمات الحكومية، بتطبيق إجراءات تحوُّل فعَّالة لتخفيض عدد المستندات المطلوبة لتقديم الخدمات قدر الإمكان، والسعي المُستمر لتحقيق أثر ملموس خلال فترات زمنية قصيرة لتحسين تجارب المُتعاملين، ويقوم تطبيق "إمارات تاكس" الذكي بدور فعَّال لتبسيط الإجراءات والتكامل مع الأنظمة والدوائر الأخرى، فتم تصميمها التطبيق وفق أحدث المعايير، بما يُمكِّن المُتعاملين من الاستفادة من رقمنة وتسريع الإجراءات الضريبية.


وقال عبدالله البستكي، المدير التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات بالهيئة الاتحادية للضرائب : يأتي هذا التوجه استكمالا لخطط التحديث والتطوير المُستمرة التي تقوم بها الهيئة، فقبل أقل من عامين تم تفعيل منصة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية بأحدث التقنيات المستخدمة عالمياً في المجال الضريبي، ثم جاء الاعتماد على تطبيق "إمارات تاكس" الذكي ضمن خطط التحديث المستمرة التي نقوم بها استعداداً لمُستقبل أكثر تطوراً وصولاً لتحقيق هدفنا الرئيسي بالتحول إلى هيئة ضريبية رائدة عالمياً. وأضاف البستكي : قامت الهيئة خلال الفترة الماضية ببناء تطبيق "إمارات تاكس" بالتعاون مع شركائها في جميع القطاعات المعنية لتشكل نقلة نوعية ضمن مراحل الارتقاء بالنظام الضريبي تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية للهيئة للتحول الرقمي في جميع خدماتها، حيث تتكامل خدمات التطبيق المُطوَّرة مع الخدمات الحديثة المُقدمة بالجهات الحكومية المعنية الأخرى، وضمن هذا التعاون تم الاعتماد على خاصية الدخول الموحد إلى تطبيق "إمارات تاكس" باستخدام المُتعاملين لتقنيات "الهوية الرقمية" "UAE Pass" في جميع الإجراءات والخدمات التي تقدمها الهيئة عبر التطبيق. وأكد أن الهيئة حرصت على التشاور مع فئات الخاضعين للضريبة والمعنيين بالنظام الضريبي الإماراتي، وتم الأخذ بآرائهم بعين الاعتبار خلال بناء التطبيق الجديد بعد التعرف على تجاربهم بالتعامل مع منصة " إمارات تاكس" مُعرباً عن ترحيب الهيئة دائماً بملاحظات المُتعاملين وآرائهم.

 

المصدر: وام
الهيئة الاتحادية للضرائب
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