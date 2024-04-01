الرئيس التنفيذي للشركة: استراتيجية «أدنوك للتوزيع» للنمو تؤسس لمرحلة جديدة من الريادة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع، أن الشركة تواصل إحراز تقدّم ملحوظ على صعيد استراتيجيتها الطموحة للنمو، بما يسهم في ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في قطاع بيع الوقود والتجزئة.

وقال اللمكي إن الشركة شهدت خلال العام 2023 أداءً مالياً قوياً وسجلت أرقاماً قياسية لم يسبق لها تسجيلها من قبل، حيث تجاوزت الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والاستهلاك والإطفاء حاجز المليار دولار وتخطّى صافي الربح 708 ملايين دولار. وانطلاقاً من النمو المستمرّ الذي تحققه ضمن الأسواق المحلية والعالمية، نجحت «أدنوك للتوزيع» خلال العام الماضي في توسيع شبكة عملياتها عبر إضافة 280 محطة جديدة، بما فيها 240 محطة في جمهورية مصر العربية، وذلك بعد الاستحواذ على حصّة في شركة «توتال إنرجيز ماركتينج» مصر. وتُعزى هذه النتائج القوية بفضل مواصلة توسعها محلياً ودولياً، بالإضافة إلى التحسينات الملحوظة التي قامت بها الشركة على صعيد كفاءتها التشغيلية ومبادرات ترشيد التكاليف الاستراتيجية، التي حقّقت وفورات تجاوزت 130 مليون دولار خلال السنوات الخمس الماضية.

وقال اللمكي: بالرغم من التحديات التي تواجهها أسواق النفط حول العالم وتداعيات جائجة «كوفيد-19»، نجحت شركة «أدنوك للتوزيع» في الالتزام بهدفها الطموح الذي أعلنت عنه في عام 2019 والمتمثل في تجاوز أرباحها قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء قيمة المليار دولار، وقد ساهم تنفيذ «أدنوك للتوزيع» لاستراتيجية نموها الذكية وحفاظها على استقرارها كشركة رائدة تملك إمكانات كبرى للنمو في تحقيق عائدات ملحوظة للمساهمين. ومنذ إتمام عملية الطرح العام الأولي لأسهمها في عام 2017، ارتفعت عائدات المساهمين بنسبة 90 % من خلال إجمالي توزيعات أرباح بلغت 3.7 مليار دولار، فضلاً عن زيادة إجمالي قيمتها في السوق بنسبة 50 %.

قيمة سوقية

وقال اللمكي: تحافظ «أدنوك للتوزيع» اليوم على موقعها الرائد ضمن قطاع التجزئة على الصعيدين المحلي والإقليمي، حيث تملك أكبر شبكة محطات تجزئة الوقود في دولة الإمارات العربية المتحدة وتتخطّى حصتها في السوق نسبة 65%، وتُعدّ هذه الشركة ثاني أكبر شركة ضمن قطاع تجارة الوقود بالتجزئة في العالم، وذلك من حيث القيمة السوقية والتي تبلغ 13 مليار دولار.

ونجحت الشركة في توسيع نطاق عملياتها بشكل ملحوظ على مستوى المنطقة، حيث دخلت إلى أسواق المملكة العربية السعودية ومصر.

وتقوم «أدنوك للتوزيع» بتصدير زيوت «فويجر» إلى أكثر من 35 دولة حول العالم، ما يجعل من ذلك فرصة استثمارية جاذبة ومربحة.

توزيعات أرباح مجزية

أعلنت «أدنوك للتوزيع» مؤخراً عن سياسة جديدة لتوزيع الأرباح مجزية وشفافة للسنوات الخمس المقبلة، فقد وافق المساهمون على السياسة الجديدة لتوزيع الأرباح للفترة 2024-2028، والتي تنصّ على توزيعات أرباح سنوية بقيمة 700 مليون دولار أو ما لا يقلّ عن 75% من صافي الأرباح، أيهما أعلى.

وقال اللمكي: تهدف سياسة توزيع الأرباح الجديدة إلى وضع خطة واضحة للعائدات خلال السنوات الخمس المقبلة، ومن شأن ذلك أن يسهم في إيجاد التوازن المطلوب عبر الاستثمار في مشاريع النمو الطموحة لمضاعفة القيمة المحققة للمساهمين، في ظلّ توفير عائدات سنوية جاذبة للمساهمين بنسبة 6% تقريباً، وتضمن هذه السياسة أيضاً المرونة اللازمة لزيادة توزيعات الأرباح السنوية وتحقيق الفوائد للمساهمين، انسجاماً مع النمو المتوقع في الأرباح، أما فيما يتعلق بعام 2023، وافق مساهمو الشركة على توزيعات أرباح نقدية تبلغ 1.285 مليار درهم، أيّ ما يعادل 10.285 فلس للسهم عن النصف الثاني من العام 2023، والتي من المتوقع أن يتمّ دفعها في شهر أبريل 2024.

وبذلك، بلغ إجمالي الأرباح النقدية للسنة المالية الماضية 2.57 مليار درهم عن العام 2023، أيّ ما يعادل 20.57 فلس للسهم.

زخم النمو

وفي وقت سابق من هذا العام أعلنت الشركة عن استراتيجيتها الخمسية للنمو الذكي.

وتشمل هذه الاستراتيجية خططها الطموحة لتوسيع شبكة محطاتها لتصل إلى ألف محطة خدمة بحلول عام 2028، فضلاً عن تعزيز عمليات غير الوقود ضمن قطاع البيع بالتجزئة بنسبة 50% وزيادة عدد متاجر التجزئة بنسبة 25%.

وانسجاماً مع أهدافها الاستراتيجية، أظهرت «أدنوك للتوزيع» اهتماماً كبيراً بتقنيات الذكاء الاصطناعي و الابتكار والارتقاء بتجارب العملاء من خلال نشر وتطبيق تلك التقنيات على مختلف خدمات الشركة وتركيزها على توفير أفضل العروض والخدمات الرقمية الحديثة، وتحرص كذلك على دمج الاستدامة بعملياتها اليومية والحدّ من البصمة الكربونية لأنشطتها، مع الاستفادة من الفرص المتاحة وتمكين العملاء من الإسهام في الحدّ من الانبعاثات الكربونية.

وتطمح الشركة أيضاً إلى الاضطلاع بدور قيادي على صعيد التحوّل الذي يشهده قطاع الطاقة، من خلال توسيع شبكة نقاط شحن المركبات الكهربائية بشكل مدروس، حيث تسعى إلى إطلاق أكثر من 500 نقطة شحن كهربائية سريعة وفائقة السرعة في كافة أنحاء دولة الإمارات بحلول عام 2028، أي ما يعادل زيادة بنسبة 10 أضعاف مقارنة بعام 2023، لتوفير مصادر إضافية لتحقيق الإيرادات والاستعداد لتلبية احتياجات المستقبل.

وفي هذا السياق، تؤكد «أدنوك للتوزيع» على التزامها الراسخ بمسيرة نموها الطموحة، مستفيدة مما تملكه من إمكانات وموارد لمواصلة توسّعها على الصعيدين المحلي والدولي. وتسهم ميزانيتها العمومية القوية وتدفقاتها النقدية الثابتة والقوية وقدرتها التمويلية الملحوظة بقيمة تتجاوز ملياري دولار أميركي في تسريع وتيرة نموّها وإتاحة فرص الاستحواذ الاستراتيجية، لا سيّما في قطاعات مثل الزيوت وغاز البترول المسال والنقل المستدام وأسواق جديدة على مستوى العالم.

حلول الاستدامة

وعلى صعيد الاستدامة، فحققت «أدنوك» للتوزيع تقدّماً ملحوظاً في سعيها الدؤوب لخفض انبعاثات الكربون بنسبة 25 % بحلول عام 2030.

وتأكيداً على التزامها بتوفير حلول النقل المستدامة، أعلنت في عام 2023 عن توفير 50 نقطة شحن للسيارات الكهربائية وافتتاح محطة «H2GO»، أول محطة تجريبية فائقة السرعة في المنطقة للتزوّد بوقود الهيدروجين الأخضر.

ومع استمرار ارتفاع الطلب على مثل هذه الحلول الخضراء، تواصل «أدنوك للتوزيع» سعيها لتعزيز استثماراتها في البنية التحتية لتزويد عملائها بحلول شاملة لشحن السيارات الكهربائية.

ابتكارات تكنولوجية

انطلاقاً من حرصها الدائم على تحقيق التميز وسعيها الدؤوب لتحقيق الاستدامة وتعزيز الكفاءة التشغيلية ، تحرص «أدنوك للتوزيع» على تبنّي أحدث الابتكارات التكنولوجية وتطويع تقنيات الذكاء الاصطناعي لمواصلة ترسيخ مكانتها الرائدة ضمن قطاع التنقل ومتاجر التجزئة، فهي تعطي الأولوية لتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاستفادة من الأدوات الرقمية الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويساعدها هذا النهج الاستراتيجي على توفير أعلى معايير الخدمة لعملائها، بما يسهم بالتالي في زيادة عدد المعاملات وتعزيز والربحية.

وتستفيد الشركة من البيانات المرتبطة بأكثر من 220 مليون معاملة سنوية داخل محطاتها للارتقاء بتجربة العملاء، علماً أنها أطلقت برنامج «مكافآت أدنوك» الأكبر من نوعه على مستوى شركات بيع الوقود بالتجزئة في دولة الإمارات والذي يضمّ ما يقارب مليوني منتسب.

وأطلقت كذلك خدمة «فل آند غو»، وهي نظام للتعرّف على لوحة الأرقام باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتمكين العملاء المسجلين من التزوّد بالوقود بسرعة وسهولة، وأعلنت كذلك عن أول اختبار في المنطقة يجري على أرض الواقع لذراع آلية ذاتية التحكّم تتيح التزوّد بالوقود باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وقد أسهم ذلك في زيادة معدل التحويل من محطات الوقود إلى متاجر التجزئة، حيث بلغ أعلى مستوياته منذ أربع سنوات بنسبة 24.7 %، فضلاً عن خفض انبعاثات الكربون الناجمة عن شاحنات توصيل الوقود بنسبة 10 %.