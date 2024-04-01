41.8 مليار درهم تداولات 10 شركات الأكثر نشاطاً في «أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

تجاوزت قيمة تداولات الشركات العشر الأكثر نشاطاً في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الربع الأول من العام الحالي حاجز 41.819 مليار درهم لتعكس قدرة السوق على جذب المستثمرين المحليين والأجانب وكذلك الاستثمار المؤسسي، بحسب بيانات إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وكشفت البيانات أن شركة «العالمية القابضة» تصدرت قائمة الشركات الأكثر نشاطاً في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الربع الأول من العام الحالي بقيمة تداولات بلغت 13.676 مليار درهم وبحصة بلغت 32.7%، وتلتها «ألفاظبي القابضة» بقيمة 5.644 مليار درهم ثم «ملتيبلاي» بقيمة 4.051 مليار درهم.

واصل سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الربع الأول من العام الحالي، تعزيز مكانته ضمن الأسواق المالية الرائدة على الصعيدين الإقليمي والعالمي عبر تحقيق زيادات متتالية في قيم وحجم التداولات، لينجح السوق في أن يصبح مرآة حقيقية تعكس ازدهار الدولة ونموها الاقتصادي، ومساهماً رئيساً في رسم مستقبل قطاع الأوراق المالية لجعل العاصمة الإماراتية مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد.

وجاءت «الدار العقارية» في المركز الرابع بقيمة تداولات 3.643 مليار درهم، ثم «بنك أبوظبي الأول» بقيمة 3.149 مليار درهم، و«اتصالات» بقيمة 2.759 مليار درهم.

وأشارت البيانات إلى أن «بنك أبوظبي التجاري» جاء في المركز السابع ضمن قائمة الشركات الأكثر نشاطاً من حيث القيمة وذلك بنحو 2.561 مليار درهم، وتلاه «الجرافات البحرية الوطنية» بقيمة 2.180 مليار درهم، ثم «بيورهيلث» بقيمة 2.126 مليار درهم، في حين جاء «مصرف أبوظبي الإسلامي» عاشراً بقيمة 2.030 مليار درهم.

وفيما يخص قائمة الشركات العشر الأكثر نشاطاً من حيث حجم التداولات خلال الربع الأول فقد تصدرت القائمة «إشراق للاستثمار» بنحو 1.641 مليار سهم، تلتها «مجموعة ملتيبلاي» بنحو 1.526 مليار سهم، ثم «دانة غاز» بتداول 1.148 مليار سهم، وحلت «رأس الخيمة العقارية» في المركز الرابع بحجم تداول 1.050 مليار سهم، وتلاها «فينكس كروب» بتداول 833.199 مليون سهم ثم «الدار العقارية» في المركز السادس بنحو 685.558 مليون سهم.

وجاءت «كيو القابضة» في المركز السابع ضمن قائمة الأكثر تداولاً خلال الربع الأول من العام الحالي بعدد 635.190 مليون سهم، ثم بترول ابوظبي الوطنية للتوزيع بنحو 561.913 مليون سهم، وتلتها «أدنوك للغاز» بحجم تداولات 469.824 مليون سهم ثم «بيور هيلث» في المركز العاشر بنحو 468.337 مليون سهم.