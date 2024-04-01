11.2 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب سوقية جاوزت 11.2 مليار درهم في مستهل تعاملات الأسبوع، متضمنة 9.966 مليار درهم مكاسب سوق أبوظبي للأوراق المالية ونحو 1.24 مليار درهم مكاسب سوقية لأسهم دبي المالي.

وارتفعت القيمة السوقية لأسهم العاصمة إلى نحو 2.854 تريليون درهم، في حين بلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 731.537 مليار درهم. ودعمت تعاملات المستثمرين الأجانب والاستثمار المؤسسي ارتفاع المؤشرات في كلا السوقين، حيث جاءت محصلة تعاملات الأجانب صافي شراء بنحو 59.4 مليون درهم. كما جاءت محصلة تعاملات الاستثمار المؤسسي صافي شراء بقيمة 74.88 مليون درهم، منها 23.84 مليون في سوق دبي و51.04 مليون درهم في سوق العاصمة.

واستقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة إجمالية بقيمة 1.382 مليون درهم تركزت بشكل رئيس في سوق العاصمة بنحو 910.6 مليون درهم و471.9 مليون درهم في سوق دبي المالي.

سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، أغلق المؤشر على ارتفاع بمقدار 16.96 نقطة وبنسبة 0.18% عند مستوى 9245.05 نقطة. وبلغت قيمة التداولات 910.647 مليون درهم، شملت ما يزيد على 359.331 مليون سهم عبر 10419 صفقة. وارتفعت أسهم 27 شركة من أصل 74 شركة جرى تداول أسهمها أمس، وانخفضت أسهم 36 شركة، وبقيت أسهم 11 شركة على ثبات.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 203.969 مليون درهم ليغلق مستقراً عند سعر 399.5 درهم، وتلاه سهم «ألفاظبي القابضة» بقيمة 104.692 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» بقيمة 54.57 مليون درهم. وجاء سهم «ملتيبلاي» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 24.71 مليون سهم، وتلاه سهم «فينكس كروب» بتداول 13.32 مليون سهم، ثم «طاقة» بنحو 10.8 مليون سهم.

وتضمنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة «بريسايت» بنسبة 2.2% ليغلق عند 1.86 درهم، و«طاقة» بنسبة 1.67% ليغلق عند 3.05 درهم، و«ألفاظبي القابضة» بنسبة 1.42% ليغلق عند 15.76 درهم، وكذا «دانة غاز» بنسبة 0.61% ليغلق عند 0.658 درهم. وفي المقابل انخفضت أسهم نشطة أخرى مثل «ملتيبلاي» بنسبة 2.23% ليغلق عند 2.19 درهم، و«فينكس كروب» بنسبة 0.49% ليغلق عند 2.03 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 208.412 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 186.411 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 22 مليون درهم كمحصلة «شراء». وزادت تعاملات شراء المؤسسات المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية على تعاملات البيع، حيث بلغت 805.191 مليون درهم، مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 754.148 مليون درهم، لتكون المحصلة صافي «شراء» بنحو 51.042 مليون درهم.

سوق دبي

واستهل المؤشر العام لسوق دبي المالي تداولات الأسبوع على ارتفاع أمس بمقدار 17 نقطة وبنسبة 0.4% عند مستوى 4263.29 نقطة، بعد ارتفاع أسهم 18 شركة، مقابل انخفاض أسهم 13 شركة وثبات أسهم 7 شركات من بين 38 شركة متداولة. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام التعاملات 471.902 مليون درهم، بعد التعامل على 352.965 مليون سهم، من خلال تنفيذ 8033 صفقة.

وتصدر قائمة النشاط من حيث القيمة «الاتحاد العقارية» بقيمة تداولات 96.59 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» بقيمة 63.8 مليون درهم، ثم «إعمار للتطوير» بقيمة 32.03 مليون درهم. فيما جاء «الاتحاد العقارية» الأنشط من حيث حجم التداولات بنحو 217.29 مليون سهم، وتلاه «ديار للتطوير» بتداول 25.54 مليون سهم، ثم «جي إف إتش المالية» بتداول 15.7 مليون سهم.

صفقات كبيرة

شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية تنفيذ 3 صفقات كبيرة مباشرة على أسهم أبوظبي الوطنية للفنادق عند سعر 0.645 درهم للسهم الواحد، وشملت 210.428 مليون سهم بقيمة 135.726 مليون درهم. وشهد سوق دبي المالي تنفيذ صفقة واحدة كبيرة على أسهم الإمارات دبي الوطني عند سعر 17.5 درهم شملت 5.743 مليون سهم بقيمة إجمالية 100.517 مليون درهم.

الاستثمار الأجنبي

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 162.656 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 125.296 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي 37.35 مليون درهم كمحصلة «شراء». وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «شراء» بمقدار 23.845 مليون درهم بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 286.539 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 262.693 مليون درهم.

الأسهم النشطة

تضمنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة «الاتحاد العقارية» بنسبة 8.07% ليغلق عند 0.455 درهم، و«ديار للتطوير» بنسبة 2.85% إلى 0.83 درهم، و«الفردوس القابضة» بنسبة 2.49% ليغلق عند 0.329 درهم، و«إعمار للتطوير» بنسبة 2.44% إلى 8.37 درهم، «إعمار العقارية» بنسبة 2.44% ليغلق عند 8.37 درهم.