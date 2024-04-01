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اقتصاد

«القابضة» (ADQ)  تطلق «أرسيرا» في أبوظبي

«القابضة» (ADQ)  تطلق «أرسيرا» في أبوظبي
2 ابريل 2024 02:40

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت «القابضة» (ADQ)، عن تأسيس «أرسيرا»، الشركة القابضة العالمية الجديدة والمتخصصة في قطاع علوم الحياة ومقرها أبوظبي، والتي تهدف لأن تصبح شركة رائدة في التعامل مع تحديات الرعاية الصحية والتصدي لها عبر توفير منتجات دوائية تسهم في تحسين حياة الناس وصحتهم.
وستجمع الشركة الجديدة تحت مظلتها الأصول الحالية التابعة لشركة «القابضة» (ADQ) في هذا القطاع.  ويمثل إنشاؤها خطوة هامة نحو ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد لعلوم الحياة، والمساهمة في تحقيق أهداف «رؤية أبوظبي 2030» في قطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة، فضلاً عن تعزيز طموحات دولة الإمارات ومكانتها الريادية في القطاعين العلمي والتقني. ويعمل لدى «أرسيرا» حالياً أكثر من 6500 موظف مع مبيعات تصل إلى أكثر من 90 دولة في 4 قارات.  وتهدف الشركة إلى توفير حلول حديثة تسهم في تعزيز جودة حياة الناس وتحسين صحتهم.
تنتج الشركة أكثر من 2000 منتج من الأدوية ذات العلامة التجارية والتي تغطي مجموعة واسعة من المجالات العلاجية، حيث تسهم هذه الأدوية في علاج العديد من الحالات المرضيّة الحادة والمزمنة في مجالات طب الأعصاب، وأمراض الجهاز الهضمي، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والعلاجات المسكّنة للألم، وأمراض الروماتيزم ومضادات العدوى. كما تمتلك الشركة قاعدة قوية للتصنيع والتعبئة تنتشر في 7 مواقع في الإمارات وسويسرا وأوكرانيا وإستونيا وجنوب أفريقيا وتركيا ومصر. وبدعم من الإرث القوي الذي تحظى به شركة «أسينو» وسجلها الحافل خلال السنوات الماضية، تطمح «أرسيرا» لمضاعفة إيراداتها خلال الأعوام الخمسة القادمة، من خلال تنفيذ عمليات استحواذ استراتيجية وذات قيمة تراكمية في أهم الأسواق العالمية وإبرام شراكات دولية عالية التأثير.
شريك مفضل
تلتزم «أرسيرا» بقيادة التطورات العلمية والتقنية التي ستسهم في تلبية متطلبات المجتمعات في المنطقة وحول العالم، عبر تعزيز مكانتها كشريك مفضل لأبرز المؤسسات الأكاديمية والشركات الدوائية الرائدة في أبوظبي.
وبهذه المناسبة، قال حمد عبدالله الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في «القابضة» (ADQ): «يشكل تأسيس ‘أرسيرا’ خطوة استراتيجية تهدف إلى جمع شركاتنا العاملة في قطاع علوم الحياة تحت مظلة واحدة، ما يمكّنها من تحقيق قيمة إضافية لمحفظتنا وتعزيز التزامنا بالابتكار والتوسع العالمي والتحول الرقمي».
بدورها، أعربت إيزابيل أفونسو، الرئيس التنفيذي لـ «أرسيرا»، عن سعادتها بقيادة الشركة الجديدة، وقالت: «الهدف من تأسيس شركة ‘أرسيرا’ العالمية المتخصصة في قطاع علوم الحياة هو تلبية الطلب المتزايد على منتجات الأدوية عالية الجودة».

القابضة العامة
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