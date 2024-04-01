«سياحة أبوظبي» تختتم مشاركتها في معرض السفر في موسكو

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بنجاح مشاركتها الأولى في المعرض الدولي للسفر والضيافة الذي أقيمت دورته الثلاثون خلال الفترة من 19 إلى 21 مارس 2024 في موسكو، معززة مكانة الإمارة باعتبارها وجهة سياحية مفضلة تلبي تطلعات الزوار من روسيا ورابطة الدول المستقلة.

وشكل جناح أبوظبي، الذي حصل على جائزة «المشاركة الأولى المتميزة»، منصة مثالية استعرض من خلالها قسم العمليات الدولية في الدائرة و10 شركاء من قطاع السفر والسياحة في الإمارة مجموعة واسعة من العروض ومعالم الجذب الاستثنائية في أبوظبي.

وشهد الجناح العديد من اللقاءات والفعاليات هدفت إلى تعميق العلاقات مع الشركاء في هذه الأسواق إلى جانب التعريف بالتجارب الثقافية والتراثية والترفيهية والمعالم الطبيعية ومنشآت الضيافة في الإمارة.

وأسهمت المشاركة في المعرض في توطيد أطر التعاون لاستقطاب مزيد من الزوار إلى أبوظبي، ودراسة مجالات النمو الواعدة، واستكشاف آفاق تنظيم حملات ترويجية مشتركة، وذلك عبر التركيز على أجندة أبوظبي الحافلة بالفعاليات على مدار العام، وبرامجها وعروضها المتنوعة، ومقاصدها الطبيعية الخلابة، وشمسها وشواطئها الرائعة، ومنتجعاتها الفاخرة.

وضم جناح أبوظبي في المعرض كلاً من الخالدية بالاس ريحان من روتانا، والسعديات روتانا، والشاطئ روتانا، والاتحاد للطيران، والعربية للطيران أبوظبي، وفنادق ريكسوس، وجزيرة السعديات وجزيرة ياس، وفيرمونت باب البحر، وفنادق ياس بلازا، وباب القصر أبوظبي.

ومنح الجناح الشركاء فرصة التواصل المباشر مع أبرز وكلاء السفر والسياحة في روسيا ورابطة الدول المستقلة، دعماً لرؤية الدائرة الرامية إلى مشاركة «أبوظبي مع العالم»، وتسليط الضوء على تجاربها الثقافية والتراثية، ووجهاتها الشاطئية، وخيارات فنون الطهي والتسوق المذهلة التي توفرها، إلى جانب عروض الضيافة التي تجسّد الكرم الإماراتي الأصيل.