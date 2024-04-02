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اقتصاد

الدولار يرتفع وسط تراجع الآمال بشأن خفض أسعار الفائدة

أوراق نقدية من الدولار الأميركي
2 ابريل 2024 11:27

حوم الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في أربعة أشهر ونصف الشهر مقابل عملات رئيسية اليوم الثلاثاء، وسط تراجع الآمال بشأن توقيت أول خفض لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) هذا العام.
ولامس الدولار أعلى مستوياته في ستة أسابيع مقابل اليورو واقترب من تسجيل المستوى ذاته مقابل الجنيه الإسترليني، بعد أن أظهرت بيانات أميركية أمس الاثنين توسعا غير متوقع في قطاع التصنيع لأول مرة منذ سبتمبر 2022.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.05 بالمئة إلى 105.05، بعد أن وصل في وقت سابق إلى 105.07، وهو ما يتوافق مع أعلى مستوى سجله أمس الاثنين.

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وتراجع اليورو 0.08 بالمئة إلى 1.07335 دولار، بعد أن انخفض إلى 1.07295 دولار. وخسر الجنيه الإسترليني 0.04 بالمئة إلى 1.25455 دولار بعد انخفاضه إلى 1.2541 دولار، وهو أعلى بقليل من أدنى مستوى عند 1.2540 دولار في الجلسة السابقة.

وصعد الين الياباني بشكل طفيف إلى 151.75 للدولار، بعد انخفاضه في وقت سابق إلى 151.79.

وعلى صعيد العملات المشفرة، هوت بتكوين 4.4 بالمئة إلى 69707 دولارات، بعد هبوط مفاجئ بما يزيد عن ثلاثة آلاف دولار خلال نحو 15 دقيقة.

المصدر: وكالات
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