إطلاق "بدع الجبيل" في أبوظبي بتكلفة 4 مليارات درهم

أعلنت شركة جزيرة الجبيل للاستثمار، إطلاق "بدع الجبيل" على الواجهة البحرية ضمن جزيرة الجبيل، بتكلفة تطويرية تبلغ 4 مليارات درهم إماراتي.

و"بدع الجبيل" هو جزء من مشروع تطوير جزيرة الجبيل في قلب أبوظبي، ويمتد على مساحة تزيد عن 446 ألف متر مربع، ويضم 8 كيلومترات من الواجهات البحرية، فيما تتراوح مساحات الأراضي ما بين 2000 متر مربع و6000 متر مربع، ويوفر تسعة أنواع من الفلل السكنية بمساحات تتراوح بين 1100 متر مربع و3000 متر مربع.

وقال منير حيدر، المدير التنفيذي لشركة جزيرة الجبيل للاستثمار: "نحن على ثقة بأن هذه الوجهة المميزة ستُلبّي متطلبات كل من يبحث عن الخصوصية وأسلوب الحياة الراقي المُستوحى من جمال الطبيعة، والذي يكتمل بوجود مجموعة من المرافق العصرية والتجارب المُثرية".

وأكد أن أبوظبي رسخت مكانتها الرائدة كوجهة للعقارات الفاخرة، مدفوعة بالعديد من العوامل، أبرزها النمو الاقتصادي الذي حققته الإمارة، والسياسات والحوافز الحكومية الجاذبة للمستثمرين، ومبادرات التأشيرات والإقامة، وخيارات التملك الحر للعقارات، والطلب المتزايد على المجتمعات ذات الواجهات البحرية والمساكن ذات العلامات التجارية العالمية، والتي تلبي جميعها رغبات كل من يبحث عن أسلوب حياة استثنائي ومتكامل، موضحاً أن مشروع "بدع الجبيل" شهد اهتماماً كبيراً من قبل المُلاك والمستثمرين الذين يبحثون عن مشاريع راقية بمرافق عالمية المستوى، والتي تشكل فرصاً استثمارية مميزة في سوق متنامية وديناميكية، ويأتي ذلك في أعقاب تسليم الوحدات السكنية في جزيرة الجبيل مؤخراً، حيث أدرك أصحاب المنازل القيمة الفريدة التي يقدمها مشروع تطوير الجبيل.

ومن المُقرّر الانتهاء من أعمال تطوير مشروع "بدع الجبيل" بنهاية العام 2027، وسيُوفّر المُجتمع لسُكّانه مرسى خاصاً مُجهّزاً بالكامل يتسع لـ30 يختاً، ومجموعة من الرياضات المائية، وناد لليخوت، ومسارات للركض وركوب الدراجات الهوائية، ومركزاً صحياً، ومركزاً للياقة البدنية، وناد للأطفال، بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى مرافق جزيرة الجبيل الأخرى، مثل المدارس، والنادي الشاطئي، والمحلات التجارية، والمطاعم، والحدائق والمساحات الخضراء التي تمتد على أكثر من 1.4 مليون متر مربع.