ميزانية "المركزي" تتجاوز 734 مليار درهم

تجاوزت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي حاجز 730 مليار درهم في نهاية يناير الماضي وذلك للمرة الأولى في تاريخها.

وأوضح المصرف في تقرير الميزانية العمومية لشهر يناير 2024، أن ميزانيته العمومية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 31.2 في المائة لتصل إلى 734.61 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، مقارنة بنحو 720.94 مليار درهم في يناير 2023، بزيادة تعادل 174.7 مليار درهم.

وزادت الميزانية العمومية للمصرف المركزي على أساس شهري بنسبة 1.9 في المائة أو ما يعادل 13.7 مليار درهم مقابل نحو 720.94 مليار درهم في ديسمبر 2023.

وحسب الإحصائيات، توزّعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 331.41 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في يناير الماضي، إلى جانب الاستثمارات بنحو 213.17 مليار درهم، و161.51 مليار درهم للودائع، و1.93 مليار درهم للقروض والسلف، و26.59 مليار درهم للأصول الأخرى.

وتوزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 325.1 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 240.9 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و135.23مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية المصدرة، و18.31 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات، و18.31 مليار درهم خصوم أخرى.

