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اقتصاد

تجديد الشراكة بين «قمة AIM» و«الإمارات للمستثمرين في الخارج»

تجديد الشراكة بين «قمة AIM» و«الإمارات للمستثمرين في الخارج»
3 ابريل 2024 02:03

أبوظبي (الاتحاد)

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جددت قمة AIM للاستثمار شراكتها الاستراتيجية مع مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، من خلال توقيع مذكرة تفاهم جديدة للتنسيق والعمل المشترك بينهما نحو تعزيز البيئة الاستثمارية العالمية ودعم الاقتصاد العالمي.
وقال جمال بن سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج: «لطالما كان التعاون عاملاً أساسياً لنجاح أعمالنا في مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وتجديد الشراكة اليوم مع قمة AIM للاستثمار تؤكد إيماننا بأهميـة تعزيـز وقوة الشراكات الاستراتيجية».
من جانبه، أكد داوود الشيزاوي، رئيس قمة AIM للاستثمار، أهمية الشراكة التي تجمع بين قمة AIM للاستثمار ومجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، ودورها المهم في دعم أهداف القمة والمتمثلة في تعزيز الحوار والتعاون بين المستثمرين من مختلف أنحاء العالم. 

الإمارات
مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج
مجلس الإمارات للمستثمرين
جمال الجروان
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