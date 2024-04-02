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اقتصاد

شراكة بين «أبوظبي الأول» و«مايكروسوفت»

الرستماني ويزبك خلال التوقيع على الشراكة (من المصدر)
3 ابريل 2024 02:03

أبوظبي (الاتحاد)

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وقع كل من بنك أبوظبي الأول، وشركة «مايكروسوفت»، أمس، شراكة تهدف إلى التعاون لتطوير التقنيات المصرفية القائمة على الذكاء الاصطناعي، وتتضمن إطلاق مركز «ابتكار الذكاء الاصطناعي» المتخصص بقطاع الخدمات المالية.
ويعمل المركز في مجالات الإبداع والاستدامة وتجربة العملاء، وستشمل الاتفاقية ثلاثة أوجه للتعاون تتضمن الابتكار باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتعزيز النمو العالمي، وإرساء ملامح جديدة لمنظومة الأسواق المالية. ويسهم المركز في تسريع اعتماد الابتكارات الجديدة وتقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن قطاع الخدمات المالية بهدف تحسين المنتجات.
وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: يمثل إطلاق مركز «ابتكار الذكاء الاصطناعي» خطوة مهمة بالنسبة لنا، ورافداً قوياً لأجندة الابتكار التي ينتهجها البنك، ومن خلال شراكتنا مع مايكروسوفت الرائدة عالمياً في هذا القطاع الحيوي، فإننا نؤكد التزامنا بطموحنا نحو تحقيق تطورات متسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي والأتمتة الذكية وتعلم الآلة.
من جانبه، قال نعيم يزبك، مدير عام شركة مايكروسوفت الإمارات العربية المتحدة: يسعدنا التعاون مع بنك أبوظبي الأول في هذه المبادرة الاستراتيجية التي تؤكد اهتمام البنك بالاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي كمنصة للابتكار والتغيير الإيجابي في منظومة القطاع.

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شركة مايكروسوفت
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