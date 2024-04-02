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اقتصاد

«اقتصادية الشارقة» تكثف رقابتها على الأسواق

سالم السويدي
3 ابريل 2024 02:03

الشارقة (الاتحاد)

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أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أنها ستكثف، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، حملاتها الرقابية على الأسواق في الإمارة، بغرض تعزيز سلامة جميع الممارسات الاقتصادية. وقالت، إن الحملات والزيارات الرقابية التي تنفذها، تشمل منشآت الخدمات الغذائية وبيع التجزئة، والجمعيات، والصالونات الرجالية والنسائية، وأسواق الذهب، بالإضافة إلى جميع المنشآت الاقتصادية الأخرى التي يتعلق نشاطها بموسم العيد.
وأكد حمد علي عبد الله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن هذه الحملات تأتي في إطار حرص الدائرة على حماية المستهلكين واهتمامها بسلامة الأسواق، والتأكد من التزام جميع المنشآت الاقتصادية العاملة في الإمارة بالضوابط والأحكام السارية، وتقديم أفضل الخدمات للمستهلك، وتماشياً مع أهدافها الاستراتيجية، وفي مقدمتها الإسهام في تحقيق وقيادة التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة.
من جانبه، قال سالم أحمد السويدي، نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في «اقتصادية الشارقة»، إن الدائرة كثفت جهودها الرقابية على صالونات الحلاقة ومراكز التجميل، وإن الجولات الرقابية ستستمر خلال أيام العيد الثلاثة، وذلك للتأكد من تطبيقها للمعايير المعتمدة كافة.

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