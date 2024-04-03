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اقتصاد

«إيزي ليس» تستحوذ على 60% من «يونايتد ترانس»

خلال التوقيع على اتفاقية الاستحواذ (من المصدر)
4 ابريل 2024 02:26

دبي (الاتحاد)

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أعلنت شركة «إيزي ليس»، التابعة للشركة العالمية القابضة، استحواذها على 60% من شركة «يونايتد ترانس»، المزود البارز لحلول السكك الحديدية، وحلول التنقل والمواصلات والتابعة لمجموعة شركات السركال، في خطوة استراتيجية تجسد التزام «إيزي ليس» الثابت بتوسيع قدراتها وتواجدها عبر قطاع التنقل الإقليمي. 
وتسعى «إيزي ليس»، من خلال استحواذها على حصة أغلبية في «يونايتد ترانس»، إلى إقامة تعاون وتكامل بين الكيانين، وبناء خبرات مشتركة لتقديم حلول تنقل متطورة للعملاء في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 
ويدعم الاستحواذ محفظة «إيزي ليس»، حيث ستتمكن من تنويع وتكثيف حلولها الشاملة في مجال التنقل، والتي تقدمها للشركات في مختلف القطاعات، كما ستستفيد عملية الاستحواذ من تبادل الخبرات الواسعة لكل من «إيزي ليس» المتخصصة في تقديم حلول تنقل متكاملة، و«يونايتد ترانس» التي لها باع طويل في قطاعي السكك الحديدية والتنقل الذكي، مما يعود بالفائدة الكبيرة على العملاء.
وقال أحمد السادة، الرئيس التنفيذي، إيزي ليس: «تشكل هذه الخطوة علامة بارزة في مسيرتنا لإعادة رسم ملامح حلول التنقل وبناء مستقبل النقل في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نحو أوسع. وسنتمكن، بما نمتلكه من قدرات مشتركة، من تقديم حلول متقدمة للتنقل والنقل والسكك الحديدية، تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائنا. ونتطلع إلى مستقبل، نكون فيه في وضع قوي لإطلاق العنان لإمكانات جديدة نستفيد منها. وقد مهدت هذه الشراكة الطريق لمزيد من فرص النمو الاستراتيجي، وبالتالي التوسع والابتكار في قطاع النقل».
وقال رائد أبو حجلة، المدير العام لشركة «يونايتد ترانس»:«تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية مع «إيزي ليس» مرحلة مهمة في مسيرة شركة «يونايتد ترانس»، حيث ستعزز خبراتنا المشتركة في مجال حلول التنقل المتكاملة، قدرتنا على تقديم قيمة أكبر لعملائنا في جميع أنحاء المنطقة. وخاصة في المجالات المتعلقة بالسكك الحديدية والتنقل الذكي. وبما أن المنطقة على أعتاب ثورة في مجال التنقل، فإننا على استعداد لقيادة المسيرة نحو مستقبل مليء بالفرص والتحول. ومعاً نسعى إلى تعزيز الابتكار والكفاءة في قطاع النقل، وبالتالي تشكيل مستقبل التنقل في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

الشركة العالمية القابضة
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