«ستاتفولت» تؤسس معملاً لإنتاج البطاريات في رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

أعلنت «ستاتفولت»، أمس، خططها لإنشاء معمل متطور يعتمد التكنولوجيا الحيادية لتصنيع البطاريات، وذلك في إمارة رأس الخيمة.

ويبلغ رأس المال المخصص لإنشاء معمل «ستاتفولت الإمارات»، 3.2 مليار دولار، ويهدف إلى إحداث علامة فارقة في دفع الابتكار التكنولوجي في قطاع تخزين الطاقة. ويمتد المشروع على مساحة 60 هكتاراً في منطقة الحمرا الصناعية ضمن مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، ومن المتوقع أن يوفّر ما يصل إلى 2500 فرصة عمل مباشرة.

وقال لارس كارلستروم، المؤسس والرئيس التنفيذي في «ستاتفولت»: «يستند التزامنا بالتحول العالمي للطاقة إلى تركيزنا على الاستدامة والكفاءة والابتكار، ويبرز ذلك من خلال استثمارنا المخصص للمعمل الجديد في رأس الخيمة، بهدف تزويده بالتكنولوجيا المتطورة من الجيل القادم».

وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية: «يسعدنا الترحيب بشركة ستاتفولت ضمن مجتمعنا المتنامي من الشركات المتخصصة في الابتكار المستدام. وتنسجم التسهيلات المتميزة التي تقدمها إمارة رأس مع أهداف الإنتاج الطموحة للشركة. وتلتزم مناطق رأس الخيمة الاقتصادية بدعم الشركة خلال جميع مراحل رحلتها لتلبية جميع متطلبات نجاح مشروع المعمل».