مختبر «أبوظبي للاستثمار» يحرز تقدماً في تأسيس مقره بغرناطة

غرناطة (الاتحاد)

أعلنت كل من الحكومة الإسبانية، ممثلة بوزارة التحول الرقمي والخدمة العامة، ومدينة غرناطة، وجامعة غرناطة، ومختبر جهاز أبوظبي للاستثمار، أمس، التزامها بالبناء على التقدم الذي تم إحرازه خلال عام 2023.

وحدد كُلٌّ من مختبر جهاز أبوظبي للاستثمار ومدينة غرناطة مستشفى أنتيغوا دي لا سالود موقعاً محتملاً لإنشاء المقر الأوروبي للمختبر في غرناطة.

ويعمل مختبر جهاز أبوظبي للاستثمار حالياً على تقييم إجراءات الحصول على حقوق امتياز هذا المبنى، والذي سيجري من خلال طرح مناقصة عامة.

ويتعاون المختبر مع فريق من الفنيين والخبراء لتولي أعمال التخطيط الضرورية التي ينطوي عليها تحويل المستشفى السابق إلى مركز بحثي.

وأكد المختبر التزامه بإقامة مقره الأوروبي في مدينة غرناطة، من خلال إمكانية النظر في خيارات بديلة ضمن المدينة نفسها، إن دعت الحاجة لذلك.

وينظم مختبر جهاز أبوظبي للاستثمار، بالتعاون مع جامعة غرناطة، ثلاث فعاليات دولية في غرناطة خلال عام 2024، وهي ورشة مختبر جهاز أبوظبي للاستثمار حول علوم المناخ في أبريل، ومدرسة مختبر جهاز أبوظبي للاستثمار الصيفية حول الذكاء الاصطناعي الموثوق والأخلاقي في يونيو، ومدرسة مختبر جهاز أبوظبي للاستثمار الصيفية حول تكنولوجيا تعلُّم الآلة التنافسي.