1.4 مليار درهم تداولات الأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة إجمالية، أمس، قاربت 1.4 مليار درهم، في ظل عمليات بيع لجني الأرباح استهدفت تدبير السيولة قبل أيام قليلة تسبق إجازة عيد الفطر، والاستفادة من الارتفاعات التي حققتها بعض الأسهم النشطة خلال الأيام السابقة.

ومكنت تعاملات شراء الأجانب مؤشرات الأسواق من تقليص خسائرها، أمس، حيث جاءت محصلة تعاملات الأجانب صافي شراء بنحو 129 مليون درهم، منها 85.94 مليون في سوق دبي و43.12 مليون درهم في سوق العاصمة.

وبلغت خسائر القيمة السوقية، أمس، نحو 14.14 مليار درهم بعد انخفاض القيمة السوقية لأسهم أبوظبي بمقدار 9.8 مليار درهم إلى 2.840 تريليون درهم، وتراجع القيمة السوقية لأسهم دبي بنحو 4.28 مليار درهم إلى 724.256 مليار درهم.



سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، أغلق المؤشر على انخفاض بمقدار 43.13 نقطة وبنسبة 0.46% عند مستوى 9209.48 نقطة. وبلغت قيمة التداولات 993.329 مليون درهم، شملت ما يزيد على 215.2 مليون سهم عبر 15742 صفقة. وارتفعت أسهم 23 شركة من أصل 73 شركة جرى تداول أسهمها أمس، وانخفضت أسهم 43 شركة، وبقيت أسهم 7 شركات على ثبات.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 201.48 مليون درهم ليغلق مستقراً عند سعر 399.5 درهم، وتلاه سهم «إي 7» بقيمة 100.15 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بقيمة 88.19 مليون درهم. وجاء سهم «إشراق للاستثمار» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 31 مليون سهم، وتلاه سهم «ملتيبلاي» بتداول 20.9 مليون سهم، ثم «فينكس كروب» بنحو 15.91 مليون سهم.

وتضمنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة «إي7» بنسبة 5.22% ليغلق عند 12.1 درهم، و«ملتيبلاي» بنسبة 0.92% ليغلق عند 2.19 درهم، و«فينكس كروب» بنسبة 1.5% ليغلق عند 2.03 درهم، و«أدنوك للتوزيع» بنسبة 0.28% ليغلق عند 3.64 درهم. وفي المقابل انخفضت أسهم نشطة أخرى، مثل «ألفا ظبي القابضة» بنسبة 1.79% ليغلق عند 15.32 درهم، و«برجيل القابضة» بنسبة 0.65% ليغلق عند 3.05 درهم، و«إشراق للاستثمار» بنسبة1% ليغلق عند 0.28 درهم، وكذا «اتصالات من إي أند» بنسبة 0.55% ليغلق عند 18.2 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 388.43 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 302.49 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 85.94 مليون درهم كمحصلة «شراء». وزادت تعاملات شراء المؤسسات المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية على تعاملات البيع، حيث بلغت 851.025 مليون درهم، مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 850.099 مليون درهم، لتكون المحصلة صافي «شراء» بنحو 925.22 ألف درهم فقط.



سوق دبي

وانخفض المؤشر العام لسوق دبي المالي، أمس، بمقدار 29.35 نقطة وبنسبة 0.68% عند مستوى 4240.05 نقطة، بعد ارتفاع أسهم 13 شركة، مقابل انخفاض أسهم 24 شركة، وثبات أسهم 5 شركات من بين 42 شركة متداولة. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام التعاملات 405.85 مليون درهم، بعد التعامل على 197.3 مليون سهم، من خلال تنفيذ 9965 صفقة.

وتصدر قائمة النشاط من حيث القيمة «إعمار العقارية» بقيمة تداولات 72.37 مليون درهم، تلاه «تعليم القابضة» بقيمة 59.93 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بقيمة 30.8 مليون درهم. فيما جاء «الاتحاد العقارية» الأنشط من حيث حجم التداولات بنحو 51.62 مليون سهم، وتلاه «تعليم» بتداول 16.15 مليون سهم، ثم «الإسلامية العربية للتأمين - سلامة» بتداول 16 مليون سهم.

وتضمنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة «الإسلامية العربية للتأمين» بنسبة 2.33% ليغلق عند 0.395 درهم، و«الإثمار القابضة» بنسبة 2.26% ليغلق عند 0.226 درهم، و«الاتحاد العقارية» بنسبة 1.36% ليغلق عند 0.447 درهم، «تعليم» بنسبة 2.15% ليغلق عند 3.8 درهم. وفي المقابل، انخفضت أسهم نشطة أخرى، مثل «إعمار العقارية» بنسبة 0.35% ليغلق عند 8.55 درهم، و«سالك» بنسبة 1.89% إلى 3.63 درهم، و«إعمار للتطوير» بنسبة 0.69% إلى 8.56 درهم.



الاستثمار الأجنبي

فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 232.987 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 189.86 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي 43.12 مليون درهم كمحصلة «شراء». وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «بيع» بمقدار 1.393 مليون درهم بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 276.844 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 278.23 مليون درهم.