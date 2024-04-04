الذهب يواصل التحليق لمستويات غير مسبوقة

ارتفعت أسعار الذهب لمستوى قياسي اليوم الخميس، وسط تأكيد مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة في 2024 إلى جانب ترقب بيانات الوظائف في الولايات المتحدة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2299.28 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0343 بتوقيت جرينتش بعدما ارتفع لمستوى غير مسبوق عند 2304.09 دولار في وقت سابق من الجلسة. وتواصل أسعار الذهب تسجيل مستويات قياسية في كل جلسة منذ يوم الخميس الماضي.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2318.70 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 27.08 دولار للأوقية ونزل البلاتين 0.1 بالمئة إلى 935.39 دولار فيما صعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1017.83 دولار.



