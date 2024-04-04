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اقتصاد

مشروعان جديدان لـ«لولو» بالسعودية

خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
5 ابريل 2024 02:26

جدة (الاتحاد)

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وقعت مجموعة لولو اتفاقية لتطوير مشروعين في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية.
وأكد يوسف علي، رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو، على هامش حفل التوقيع الذي أقيم في مدينة مكة المكرمة، اهتمام المجموعة بتوسيع محفظة التجزئة الخاصة بها في المملكة العربية السعودية.
وقع الاتفاقية خالد العمودي الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر للتطوير، والمهندس عمرو محمد كامل - نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة دله وشركة المناخة لتطوير المشاريع العمرانية ويوسف علي. 
ويتضمن المشروع الأول في جبل عمر بمكة المكرمة ـ وهو مشروع متعدد الاستخدامات ـ إنشاء متجر لولو في سوق الخليل 3، وسيتم تطويره من قبل شركة جبل عمر للتطوير. 
ومن المقرر أن يكتمل هذا المشروع على 7 مراحل، وسيحتوي المشروع بأكمله على فنادق وشقق ذات علامات تجارية لخدمة ملايين الحجاج. أما مشروع لولو الثاني فيقع في المدينة المنورة والذي يتم تطويره من قبل شركة المناخة لتطوير المشاريع العمرانية، وسيغطي مساحة 23 ألف قدم مربعة.
وقال يوسف علي: المساهمة في تطوير المرافق في مكة والمدينة هو حلم طال انتظاره، وملتزمون بجلب تجارب التسوق ذات المستوى العالمي، مع توفير المزيد من فرص العمل للسعوديين.
وأضاف أن الرؤية والنهج الجديد الذي يضع التنمية السعودية في مركز التقدم يعزز ثقة المستثمرين ويدفع عجلة التنمية الاقتصادية».

مجموعة اللولو
يوسف علي
السعودية
مجموعة لولو
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