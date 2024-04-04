9.7 مليار درهم مكاسب أسواق الأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

تحسن أداء أسواق الأسهم المحلية أمس، لتبلغ مكاسب القيمة السوقية نحو 9.7 مليار درهم. استحوذ سوق أبوظبي للأوراق المالية على النسبة الأكبر منها لترتفع القيمة السوقية للأسهم المتداولة فيه بمقدار 8.83 مليار درهم إلى 2.848 تريليون درهم، وارتفاع القيمة السوقية لأسهم دبي بنحو 923 مليون درهم لتستقر عند 725.179 مليار درهم.

واستقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة إجمالية أمس بقيمة 1.175 مليار درهم، في حين جاءت محصلة تعاملات الأجانب في صافي الشراء في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 18.71 مليون درهم، وصافي بيع في سوق دبي المالي بقيمة 6.76 مليون درهم



سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، أغلق المؤشر على ارتفاع بمقدار 29.9 نقطة وبنسبة 0.15% عند مستوى 9239.38 نقطة. وبلغت قيمة التداولات 874.817 مليون درهم، شملت ما يزيد على 200.81 مليون سهم عبر 13198 صفقة. وارتفعت أسهم 36 شركة من أصل 72 شركة جرى تداول أسهمها أمس، وانخفضت أسهم 26 شركة، وبقيت أسهم شركة واحدة على ثبات.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 198.1 مليون درهم ليغلق مستقراً عند سعر 399.5 درهم، وتلاه سهم «ألفاظبي القابضة» بقيمة 86.81 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» بقيمة 48.15 مليون درهم. وجاء سهم «ملتيبلاي» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 21.79 مليون سهم.

وتضمنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة «بريسايت» بنسبة 7.43% ليغلق عند 12.7 درهم، و«ملتيبلاي» بنسبة 2.28% ليغلق عند 2.24 درهم، و«ألفاظبي القابضة» بنسبة 0.26% ليغلق عند 15.36 درهم، وكذا «الجرافات البحرية الوطنية» بنسبة 1.93% ليغلق عند 27.52 درهم. وفي المقابل انخفضت أسهم نشطة أخرى مثل «فينكس كروب» بنسبة 0.49% ليغلق عند 2.02 درهم، و«الواحة كابيتال» بنسبة 1.79% ليغلق عند 1.65 درهم، و«إشراق للاستثمار» بنسبة 0.36 % ليغلق عند 0.279 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 261.291 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 242.572 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 18.71 مليون درهم كمحصلة «شراء». وزادت تعاملات بيع المؤسسات المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن تعاملات الشراء، حيث بلغت 728.599 مليون درهم، مقابل مشتريات من الأسهم بقيمة 728.599 مليون درهم، لتكون المحصلة صافي «بيع» بنحو 26.27 مليون درهم.



سوق دبي

وارتد المؤشر العام لسوق دبي المالي صعوداً أمس، بمقدار 6.62 نقطة وبنسبة 0.15% عند مستوى 4246.67 نقطة، بعد ارتفاع أسهم 16 شركة، مقابل انخفاض أسهم 15 شركة وثبات أسهم 7 شركات من بين 38 شركة متداولة. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام التعاملات 300.217 مليون درهم، بعد التعامل على 139.57مليون سهم، من خلال تنفيذ 8293 صفقة.

وتصدر قائمة النشاط من حيث القيمة «إعمار العقارية» بقيمة تداولات 71.96مليون درهم، تلاه «إعمار للتطوير» بقيمة 29.56 مليون درهم، ثم «باركن» بقيمة 26.68 مليون درهم. فيما جاء «الإثمار القابضة» الأنشط من حيث حجم التداولات بنحو 25.62 مليون سهم، وتلاه «الاتحاد العقارية» بتداول 18.49 مليون سهم، ثم «الفردوس القابضة» بتداول 11.13 مليون سهم.

وتضمنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة «الاثمار القابضة» بنسبة 2.21% ليغلق عند 0.231 درهم، و«إعمار للتطوير» بنسبة 1.28% إلى 8.67 درهم، و«سالك» بنسبة 3.03% ليغلق عند 3.74 درهم، وفي المقابل انخفضت أسهم أنشطة أخرى مثل «إعمار العقارية» بنسبة 0.58% ليغلق عند 8.5 درهم، و«الاتحاد العقارية» بنسبة 0.67% ليغلق عند 0.444 درهم، و«باركن» بنسبة 1.06% ليغلق عند 2.79 درهم، و«سوق دبي المالي» بنسبة 1.37% إلى 1.44 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 136.406 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 143.17 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي 6.76 مليون درهم كمحصلة «بيع».

وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «بيع» بمقدار 30.99 مليون درهم، بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 177.304 مليون درهم، وعمليات بيع بقيمة 208.301 مليون درهم.