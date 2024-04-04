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اقتصاد

مطار الشارقة يستعد لاستقبال 550 ألف مسافر خلال إجازة عيد الفطر

مطار الشارقة
5 ابريل 2024 02:27

الشارقة (الاتحاد)

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أعلن مطار الشارقة اكتمال استعداداته لاستقبال المسافرين، خلال إجازة عيد الفطر المُبارك، والجاهزية التامة للتعامل الأمثل، مع الارتفاع القياسي المتوقع في حركة الطيران، واستيعاب عدد الطائرات التي ستستخدم المطار خلال هذا الموسم الذي تنمو فيه وتيرة الطلب على السفر من وإلى دولة الإمارات.
وتوقعت هيئة مطار الشارقة الدولي استقبال  550 ألف مسافر عبر مطار الشارقة والتعامل مع أكثر من 3200 حركة طيران، خلال الفترة من 2 حتى 15 أبريل الجاري، وبمتوسط حركة يومية تفوق 42 ألف مسافر.
ويحرص فريق العمل على ضمان توفير تجربة سفر آمنة ومريحة وسلسة لمستخدمي المطار واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتقديم الخدمة المُثلى التي تلبي توقعات المسافرين، سواءً القادمين منهم إلى الشارقة أم المسافرين إلى خارج الدولة، تعزيزاً لانسيابية الحركة بالمطار.
وتتميز حركة السفر والطيران عبر مطار الشارقة بأنها ترتبط بأكثر من 100 وجهة دولية في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا وشمال وشرق أفريقيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا.
وتنفذ الهيئة، وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، خطة دقيقة للتعامل مع أعداد المسافرين وحركة الطيران من خلال توفير العدد المناسب من الموارد البشرية في مواقع العمل كافة، ولا سيما موظفي خدمة المتعاملين، وضمان أعلى مستوى من التسهيلات وتهيئة جميع المرافق والخدمات الداعمة، بالإضافة إلى التأكد من جاهزية الخدمات والمرافق الأخرى المخصصة للفئات الاجتماعية، مثل كبار السن والأطفال والمرضى وأصحاب الهمم.

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مطار الشارقة الدولي
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