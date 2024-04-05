الذهب يلتقط الأنفاس بعد موجة من الارتفاعات القياسية

التقطت أسعار الذهب الأنفاس اليوم الجمعة بعد موجة من الارتفاعات القياسية استمرت لخمس جلسات وتقود المعدن الأصفر إلى تسجيل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2278.50 دولار للأوقية بحلول الساعة 0328 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل مستوى قياسياً مرتفعاً عند 2305.04 دولار أمس الخميس. كما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2296.90 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 26.49 دولار للأوقية بعدما ارتفعت في الجلسة السابقة لأعلى مستوى منذ يونيو 2021. وهبط البلاتين 0.4 بالمئة إلى 921.66 دولار. ويتجه المعدنان لتسجيل مكاسب أسبوعية.

ونزل البلاديوم 1.9 بالمئة إلى 1002.03 دولار.