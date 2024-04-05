مجموعة أدنيك تنظِّم "مؤتمر بيتكوين الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2024" في أبوظبي

تستضيف مجموعة أدنيك فعاليات مؤتمر بيتكوين الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2024 في دورته الأولى في المنطقة يومي 9 و10 ديسمبر 2024 في مركز أدنيك أبوظبي. ويعدُّ هذا المؤتمر أضخم فعالية متخصِّصة من نوعها في العالم، ويستقطب عدداً من كبار المتخصِّصين والخبراء من مختلف أنحاء العالم.

وقَّع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية لتنظيم المؤتمر، حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، وديفيد بيلي، الرئيس التنفيذي لشركة بي تي سي (BTC Inc). وتنظِّم المؤتمر شركة كابيتال للفعاليات، ذراع تنظيم الفعاليات التابعة لمجموعة أدنيك. ويشكِّل إطلاق المؤتمر في المنطقة خطوة مهمة في تاريخه بتوسُّعه إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تمتاز بالديناميكية والنمو السريع.

وقال حميد مطر الظاهري: «إنَّ تنظيم هذا المؤتمر في إمارة أبوظبي يعزِّز مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً للعملات الرقمية، ويوفِّر للمنطقة منصة حيوية للحوار والنقاش وتبادل الخبرات والمعرفة في هذا المجال، وتشكيل المستقبل الإقليمي لهذا القطاع».

وأضاف الظاهري: «إنَّ الشراكة الاستراتيجية مع شركة بي تي سي لتنظيم مؤتمر بيتكوين، للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يعكس الاهتمام العالمي المتزايد للاستثمار في هذا القطاع الحيوي في العملات الرقمية اللامركزية في السنوات الأخيرة، واتجاهات النمو المستقبلي المتوقَّع لهذا المجال الاستثماري الرائد».

وقال ديفيد بيلي الرئيس التنفيذي لشركة بي تي سي: «عبر منظومة البيتكوين شهدنا طفرة كبيرة في الاهتمام بدخول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تمتلك أبوظبي جميع المقوِّمات التي تشمل البنية التحتية وفرص الاستثمار والرؤية الطموحة والوصول العالمي، لتوفير مكان مثالي لروّاد أعمال البيتكوين على مستوى العالم، للاستفادة من الفرص اللامحدودة التي تقدِّمها أبوظبي والمنطقة للمستثمرين في هذا المجال».

وأوضح أنَّ شركة كابيتال للفعاليات ومجموعة أدنيك هما الشريكان المثاليان للتعاون معنا في هذه المرحلة؛ لأنهما يمتلكان بنية تحتية عالمية المستوى، وشبكة اتصالات واسعة داخل المنطقة ستساعدنا على دعم النمو المتسارع لأعمالنا، والارتقاء بمؤتمر بيتكوين الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتعزيز دوره كمنصَّة للفرص الواعدة في المنطقة».

وقال دارين جونسون، الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال للفعاليات: «نتطلَّع إلى التعاون مع شركة (بي تي سي) في تنظيم مؤتمر بيتكوين الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2024، لتنظيم مؤتمر استثنائي على مستوى عالمي، يشكِّل حجر الزاوية في مشهد البيتكوين المزدهر في المنطقة. نحن واثقون من أنَّ تضافر خبرات شركة كابيتال للفعاليات وإمكاناتها المتخصِّصة وشبكة علاقاتها العالمية، مع خبرتنا متعددة القطاعات وحضورنا الإقليمي، سيحدث انطلاقة قوية للمؤتمر ونمواً على المدى الطويل».

ويعدُّ «مؤتمر البيتكوين» الذي تنظِّمه شركة «بي تي سي»، أكبر علامة تجارية للمؤتمرات لرفع المعرفة بتقنيات البيتكوين والبلوكتشين، من خلال تعزيز التعاون والابتكار، فهو يجمع روّاد الأعمال والمستثمرين والمهتمين بالبيتكوين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة أحدث تطورات عملة البيتكوين واستشراف مستقبلها، وعرض أحدث التقنيات والخدمات المرتبطة بها.

ويُتوقَّع أن يجمع مؤتمر بيتكوين الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2024، مجتمع البيتكوين العالمي والإقليمي، وأن يستقطب قادة الصناعة والمستثمرين والمؤثرين وروّاد الأعمال، والذين يعتزمون بدء استثمارات جديدة في هذه العملة الرقمية.

ويستضيف المؤتمر، مجموعة من أبرز المتحدثين والخبراء والمؤثرين في مجال البيتكوين، ويتضمَّن برنامجاً متكاملاً، وجلسات رئيسية ومناقشات وورش عمل تفاعلية متخصِّصة في مواضيع البيتكوين الرئيسية. وتتضمَّن فعاليات المؤتمر أيضاً استعراض ظهور موجة جديدة من الخدمات المصرفية والتمويلية في مجال البيتكوين، وديناميكيات التعدين، والمنافسة على هيمنة الطاقة، إلى جانب أفكار عن مبادرات مفتوحة المصدر موجَّهة للكفاءات التقنية في مجتمع البيتكوين.

وسيوفِّر مؤتمر بيتكوين الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2024، مجموعة متنوِّعة من فرص التواصل، وفتح قنوات اتصال دولية وإقليمية بين المشاركين، مع توفير منصة لعرض الابتكارات المتطورة، وأحدث التطورات في تكنولوجيا البيتكوين وخدماته.