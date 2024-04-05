"إمارات" تفتتح ثلاثة فروع جديدة لمراكز خدمة "شامل"

أعلنت مؤسسة الإمارات العامة للبترول "إمارات" عن افتتاح ثلاثة فروع جديدة لمراكز خدمة "شامل" اثنين في إمارة الشارقة وآخر في إمارة أم القوين، وذلك بهدف تسهيل وصول الأفراد لباقة خدماتها المتنوعة للمركبات.



وتهدف "إمارات" من خلال افتتاح الفروع الجديدة إلى تسهيل وصول المتعاملين في إمارة الشارقة وأم القيوين لحزمة من الخدمات المتعلقة بالمركبات تشمل الفحص، والتسجيل، والتجديد، والترخيص، والتأمين إلى جانب دفع المخالفات وغيرها من الخدمات الخاصة بالمركبات الخفيفة والثقيلة.



وبافتتاح الفروع الثلاثة يصل إجمالي عدد مراكز "شامل" إلى 10 مراكز موزعة في محطات "إمارات" بمواقع مختلفة، من بينها أربعة فروع في إمارة دبي وفرعين في إمارة الفجيرة، وفرعين في إمارة أم القيوين، إلى جانب فرعين في إمارة الشارقة. وأكدت الشركة نيتها افتتاح المزيد من المراكز في الفترة المقبلة.

وتأتي مراكز خدمة "شامل" نتيجة للتعاون بين مؤسسة الإمارات العامة للبترول ووزارة الداخلية في المناطق الشمالية، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي.