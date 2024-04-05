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اقتصاد

رأسمال واحتياطيات بنوك الإمارات تلامس 500 مليار درهم بنهاية يناير

رأسمال واحتياطيات بنوك الإمارات تلامس 500 مليار درهم بنهاية يناير
6 ابريل 2024 02:08

أبوظبي (وام)

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لامس إجمالي رأس مال، واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، حاجز 500 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وارتفع رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنحو 58.2 مليار درهم أو ما نسبته 13.3%، ليصل إلى 496.8 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، مقارنة بنحو 438.6 مليار درهم يناير 2023.
وذكر مصرف الإمارات المركزي، أن رأسمال واحتياطيات البنوك زاد على أساس شهري بنسبة 1.7% مقابل 488.7 مليار درهم في ديسمبر 2023، بزيادة تعادل نحو 8.1 مليار درهم.
وأوضح المركزي، أن رأسمال واحتياطيات البنوك، لا تشمل القروض / الودائع الثانوية / لكنها تتضمن أرباح السنة الحالية.
وبحسب «المركزي»، استحوذت البنوك الوطنية على نحو 86.5% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع وصول قيمتها إلى 429.4 مليار درهم نهاية يناير الماضي، بزيادة على أساس سنوي نسبتها 13.2%، مقابل نحو 379.3 مليار درهم في يناير 2023.
ووصلت حصة البنوك الأجنبية إلى 14% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع بلوغ قيمتها 67.4 مليار درهم نهاية يناير الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 13.7%، مقارنة بنحو 59.3 مليار درهم في يناير 2023.
وأشار المصرف المركزي إلى أن رأسمال واحتياطيات بنوك إمارة دبي وصل إلى 243.6 مليار درهم نهاية يناير الماضي، بنمو سنوي نسبته 15.4%.

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