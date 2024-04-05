334.85 مليون درهم صافي شراء الأجانب من الأسهم المحلية خلال أسبوع

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

واصل المستثمرون الأجانب والمؤسسات المالية الشراء في أسواق الأسهم المحلية خلال الأسبوع الماضي، لتكون محصلة تعاملاتهم في ختام تعاملات الأسبوع صافي شراء بواقع 334.85 مليون درهم و93.54 مليون درهم على التوالي.

واتسمت تعاملات الأسواق بالهدوء نسبياً حيث تحركت مؤشرات الأسواق في نطاق ضيق ليربح مؤشر أبوظبي 9.17 نقطة في حين تراجع مؤشر دبي بنحو 2.12 نقطة.

وانعكس هدوء التداولات على قيمة التداولات الإجمالية والتي بلغت 6.485 مليار درهم متضمنة 4.573 مليار درهم في سوق العاصمة و1.912 مليار درهم في سوق دبي المالي. كما انخفضت القيمة السوقية بنحو 10.79 مليار درهم متضمنة 2.31 مليار درهم خسائر أسهم أبوظبي، و8.481 مليار درهم في سوق دبي، لتبلغ القيمة السوقية لأسهم سوق العاصمة 2.841 تريليون درهم ، وتصل القيمة السوقية لأسهم دبي إلى 724.122 مليار درهم.



سوق أبوظبي

وأظهرت الإحصائيات الأسبوعية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة قيمة تعاملات (شراء) الأجانب الإجمالية مقارنة بتعاملات البيع، لتكون المحصلة صافي (شراء) 173.259 مليون درهم، وصافي (شراء) 1.662 مليون سهم بعد استحواذهم على 27.46% من قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع وعلى 25.78% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة. وقام الأجانب بشراء 317.089 مليون سهم بقيمة 1.342 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، وفي المقابل باعوا 315.426 مليون سهم بقيمة 1.169 مليار درهم.

وكانت محصلة تعاملات العرب (بيع) بقيمة 27 مليون درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين (شراء) بقيمة 125.95 مليون درهم، في حين جاءت محصلة تعاملات الأجانب (غير العرب) شراء بقيمة 74.39 مليون درهم.

وفي ما يخص الاستثمار المؤسسي في سوق أبوظبي، فإن قيمة تعاملات شراء المستثمرين المؤسساتيين بلغت 3.763 مليار درهم بعد شراء 802.42 مليون سهم، مقارنة بنحو 3.707 مليار درهم قيمة تعاملات بيع 817.564 مليون سهم لتكون محصلة تعاملات المؤسسات صافي (شراء) بقيمة 55.702 مليون درهم وصافي (بيع) 15.14 مليون سهم. وقام المستثمرون الأفراد بشراء 424.164 مليون سهم بقيمة تتجاوز 810.492 مليون درهم، وباعوا 409.02 مليون سهم بقيمة 866.194 مليون درهم لتكون المحصلة صافي (بيع) بقيمة 55.702 مليون درهم وصافي (شراء) لعدد 15.143 مليون سهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع طفيف نسبته 0.1% ليربح 9.17 نقطة، ويغلق عند مستوى 9237.26 نقطة، مقارنة مع 9228.09 نقطة بنهاية الأسبوع السابق وشهد المؤشر تذبذباً خلال الأسبوع، حيث سجل أعلى مستوى عند 9255.4 نقطة في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 9209.48 نقطة.

وكانت نتيجة تداولات الأسبوع ارتفاع أسعار أسهم 34 شركة مقابل تراجع أسعار 42 شركة، فيما أغلقت 33 شركة مستقرة من دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها بنهاية الأسبوع السابق.

وشهد السوق إبرام 68 ألفاً و572 صفقة خلال الأسبوع الماضي، تم من خلالها تداول 1.226 مليار سهم بقيمة إجمالية جاوزت 4.573 مليار درهم. وخسرت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة نحو 2.315 مليار درهم لتبلغ في نهاية الأسبوع 2.841 تريليون درهم مقارنة مع القيمة السوقية بنهاية الأسبوع السابق البالغة 2.844 تريليون درهم.



سوق دبي

وتظهر بيانات سوق دبي المالي، أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم، بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 923.534 مليون درهم لتشكل ما يقارب من 48.28% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال الفترة نفسها نحو 761.933 مليون درهم لتشكل ما نسبته 39.83% من إجمالي قيمة المبيعات، ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 161.6 مليون درهم، كمحصلة (شراء).

ومن جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي 1.184 مليار درهم تشكل ما نسبته 61.92% من إجمالي قيمة التداول، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المبيعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين نحو 1.146 مليار درهم لتشكل ما نسبته 59.94% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 37.842 مليون درهم، كمحصلة (شراء).

وزادت تعاملات بيع الأفراد في سوق دبي المالي خلال الأسبوع الماضي مقارنة بتعاملات الشراء، حيث بلغت 766.244 مليون درهم مقابل مشتريات من الأسهم بقيمة 728.401 مليون درهم لتكون المحصلة صافي (بيع) بنحو 37.842 مليون درهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على انخفاض لا يذكر بنحو 2.12 نقطة عند مستوى 4244.15 نقطة يوم أمس مقارنة مع 4246.27 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. وبلغت أعلى قيمة للمؤشر خلال الأسبوع 4280.19 نقطة في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 4225.12 نقطة.

وخسرت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق نحو 8.48 مليار درهم لتبلغ 724.122 مليار درهم مقارنة بنحو 732.604 مليار درهم بنهاية الأسبوع السابق. كما بلغت قيمة التداول الإجمالية 1.912 مليار درهم بعد تداول 1.09 مليار سهم خلال 45 ألفاً و58 صفقة.

واستحوذ المستثمرون الإماراتيون على نسب مرتفعة من تداولات سوق أبوظبي الأسبوع الماضي، حيث بلغت حصتهم 72.54% من قيمة التداولات و74.22% من كمية التداولات.