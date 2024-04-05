السبت 6 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«التجاري الدولي» يستثمر في «zypl.ai» لتعزيز تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

«التجاري الدولي» يستثمر في «zypl.ai» لتعزيز تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي
6 ابريل 2024 02:07

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
مبادرة رئيس الدولة تسعد أولياء أمور الطلبة المقيمين
الإمارات تواصل جهودها لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة

أعلن البنك التجاري الدولي، استثماره في شركة zypl.ai، وهي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية ورائدة في تطبيق الذكاء الاصطناعي من خلال خوارزميات تحاكي الواقع الحقيقي لاتخاذ القرار المناسب للإقراض.
وقال علي سلطان ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لـ«التجاري الدولي»: شراكتنا مع zypl.ai، والدخول في عالم الذكاء الاصطناعي الخاص بالتكنولوجيا المالية، تشير إلى دخول استراتيجي في استخدام تطبيق الذكاء الاصطناعي للمساعدة في اتخاذ القرارات الائتمانية المناسبة.
وأضاف العامري: «من خلال تسخير خوارزميات الذكاء الاصطناعي للبيانات الاصطناعية الخاصة بـ zypl.ai، نحن واثقون من قدرتنا على تعزيز كفاءاتنا التشغيلية بشكل أكبر لضمان تجربة إقراض سريعة وسلسة وموثوقة لعملائنا».

البنك التجاري الدولي
الإمارات
الذكاء الاصطناعي
التكنولوجيا المالية
آخر الأخبار
الدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بريسايت
اقتصاد
دور تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في تعزيز السلامة العامة
3 ابريل 2024
الآلاف يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في الأقصى (أ ف ب)
الأخبار العالمية
120 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان بالمسجد الأقصى
اليوم 02:13
أرشيفية
الأخبار العالمية
واشنطن: «الحوثي» حوَّل اليمن لأكبر حقل ألغام في العالم
اليوم 02:13
دمار واسع في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: تدمير 62% من منازل غزة جراء الحرب
اليوم 02:13
أمير الكويت يشيد بتنظيم انتخابات مجلس الأمة بكفاءة وشفافية
الأخبار العالمية
أمير الكويت يشيد بتنظيم انتخابات مجلس الأمة بكفاءة وشفافية
اليوم 02:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©