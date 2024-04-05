«مطارات أبوظبي» لـ«الاتحاد»: 700 ألف مسافر متوقع عبر مطار زايد خلال إجازة العيد

رشا طبيلة (أبوظبي)

توقعت مطارات أبوظبي أن يبلغ عدد المسافرين عبر مطار زايد الدولي خلال إجازة عيد الفطر في الفترة بين 5 و14 أبريل الحالي أكثر من 700 ألف مسافر.

وأشارت البيانات التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها إلى أنه من المتوقع تعامل المطار مع 4 آلاف رحلة خلال هذه الفترة لأكثر من 120 وجهة.

وحول أكثر الوجهات طلباً من المسافرين خلال إجازة العيد، تصدرت وجهات لندن ومومباي وكوتشي ودلهي والدوحة.

وتوقعت مطارات أبوظبي، أن تشهد الوجهات الجديدة التي تم افتتاحها مؤخراً من شركات الطيران طلباً عالياً خلال العيد، وهي وجهة بوسطن في الولايات المتحدة الأميركية التي أطلقتها الاتحاد للطيران مؤخراً وصلالة وتركستان التي أطلقتهما ويز إير أبوظبي، إضافة إلى وجهة هايكو التي أطلقتها خطوط هاينان الجوية.

وأعلن مطار زايد الدولي مجموعة من الأنشطة والعروض الحصرية التي يقدّمها للمسافرين عبر مبنى المسافرين الجديد من 5 أبريل ولغاية 12 أبريل بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث يتيح للمسافرين الاستمتاع بتجربة سفر مميزة والتعرّف على ثقافة دولة الإمارات الغنية وتراثها العريق، فضلاً عن الحصول على فرصة الفوز بمجموعة رائعة من الجوائز القيّمة.

وبحسب بيانات سابقة لمطارات أبوظبي، فإنه خلال الستين يوماً الأولى بعد افتتاح المبنى الجديد في نوفمبر الماضي، وبدء عملياته التشغيلية بالكامل، استقبل مطار زايد الدولي نحو 4.48 مليون مسافر، منهم 1.21 مليون قادمون، و1.22 مليون مغادرون، ومليونا شخص في رحلات التحويل، على متن أكثر من 24 ألف رحلة طيران.

ويضع مطار زايد الدولي تجربة المسافرين في صميم جميع عملياته، بفضل مرافقه الرائدة عالمياً، بما في ذلك التكنولوجيا البيومترية، لتبسيط عمليات الفحص والصعود إلى الطائرة، و35 ألف متر مربع من المساحات التي تستضيف 163 منفذاً من محلات التجزئة والمطاعم والمقاهي والمرافق الترفيهية، لتوفَّر للمسافرين مجموعة واسعة من خيارات التسوُّق والاستمتاع بتناول المأكولات والمشروبات في أثناء وجودهم في مبنى المطار.

وسجل مطار زايد الدولي نمواً قوياً في السعة المقعدية المجدولة على رحلات الطيران العاملة عبر المطار خلال الربع الأول من 2024 بنسبة بلغت 34.78% بارتفاعها إلى 3.99 مليون مقعد، مقابل 2.96 مليون مقعد مجدول في الربع الأول من 2023، وفقاً لتقديرات بيانات صدرت مؤخراً عن مؤسسة «أو أيه جي»

وجاء مطار زايد الدولي ضمن أفضل ثلاثة مطارات في العالم في تجربة السفر للقادمين، وذلك ضمن جوائز «جودة خدمة المطارات لعام 2023» التي تصنف أفضل المطارات من حيث جودة الخدمات وتجربة المسافرين، بحسب تقرير صادر مؤخراً عن المجلس العالمي للمطارات.