370 مليار درهم تداولات العقار بأبوظبي خلال 5 سنوات

سيد الحجار (أبوظبي)

سجل القطاع العقاري في أبوظبي، تداولات تصل إلى نحو 370 مليار درهم خلال الفترة من 2019 حتى 2023.

وكشف مركز أبوظبي العقاري، التابع لدائرة البلديات والنقل - أبوظبي، مؤخراً عن تسجيل الإمارة نمواً قياسياً في حجم التصرفات العقارية لعام 2023، لتصل قيمتها إلى 87.1 مليار درهم، بنمو 7.6% مقارنة بالعام 2022، والذي شهد تسجيل تداولات عقارية بقيمة 77.6 مليار درهم.

وخلال عام 2021، بلغت قيمة التداولات العقارية في إمارة أبوظبي 71.5 مليار درهم، فيما بلغت قيمة التصرفات العقارية في الإمارة خلال عام 2020 نحو 74 مليار درهم، بعدما شهد عام 2019، تصرفات بقيمة 58 مليار درهم.

وأكد مسؤولون وخبراء عقاريون لـ«الاتحاد» أن استمرار النمو في حجم التداولات العقارية في أبوظبي خلال الأعوام الأخيرة، يعكس استدامة نمو القطاع العقاري بالإمارة، مع تعافي القطاع من تداعيات الجائحة.

وأشاروا إلى أن توالي إطلاق المزيد من المشاريع الجديدة خلال العام الحالي، والتي تلبي متطلبات شرائح متنوعة من المستثمرين، عزز من زيادة المبيعات بالسوق العقاري، متوقعين أن يواصل السوق أداءه القوي خلال العام الحالي، مع توالي طرح المزيد من المشاريع الجاذبة للمستثمرين.

وكشفت الدار العقارية مؤخراً عن إطلاق مشروع «نوران ليفينج»، والذي يضم 372 وحدة سكنية، في منطقة المارينا بجزيرة السعديات، كما أعلنت «بلووم القابضة»، عن إطلاق مشروع سيفيل، أول مشاريعها في عام 2024 والمرحلة الخامسة من المجمّع السكني «بلووم ليفينج» في أبوظبي.

كما أطلقت شركة مدن العقارية التابعة لـ مجموعة كيو القابضة، مشروعي التملك الحر «نوايف» و«النسيم» في جزيرة الحديريات، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المخطط الشامل لجزيرة الحديريات.

وأظهرت مؤشرات منصة «داري» التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي تسجيل 38 مشروعاً خلال عام 2023، منها مشاريع جاهزة، وأخرى قيد الإنشاء، بجانب مراحل جديدة بمشاريع قائمة.



نمو مستدام

وقال كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة إن السوق العقاري يشهد حالة من النمو المستدام خلال الفترة الحالية، مع توالي طرح المزيد من المشاريع الجاذبة للمستثمرين، وسط زيادة ملحوظة في الطلب، وهو ما عزز من خطط الشركة لإطلاق مرحلة جديدة من مشروع «بلووم ليفينج» مطلع العام الحالي.

وكشف مركز أبوظبي العقاري، عن زيادة عدد معاملات البيع والشراء عام 2023 لتصل إلى 15.653 معاملة، بنسبة ارتفاع 73.7% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، وبلغ إجمالي قيمة هذه المعاملات 61 مليار درهم، بارتفاع نسبته 159.5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، كما ارتفعت عمليات البيع والشراء والرهن العقاري في الإمارة بنسبة 12.2% بالمقارنة مع عام 2022، وتم تحقيق تلك النتائج من 22751 معاملة عقارية، بزيادة قدرها 19.5% عن المعاملات المسجلة في عام 2022.

وأظهرت بيانات المركز زيادة عدد المستثمرين المحليين وغير المقيمين، خلال عام 2023، حيث بلغ إجمالي عدد المستثمرين المحليين الجدد 9448 مستثمراً، بنسبة زيادة بلغت 71%، وارتفع عدد المستثمرين غير المقيمين إلى 1098 مستثمراً، بنسبة زيادة بلغت 175%، ما يعكس الازدهار المستمر الذي يشهده القطاع العقاري للإمارة.

وأوضح واكيم أن السوق العقاري بأبوظبي شهد إقبالاً قوياً خلال السنوات الأخيرة، في ظل ما توفره الإمارة من فرص واعدة للمستثمرين المحليين والأجانب، وتوالي الكشف عن المزيد من المبادرات والإجراءات الحكومية المحفزة للاقتصاد.



زيادة المبيعات

ومن جانبه، أوضح الدكتور عبدالرحمن محمود العفيفي، الرئيس التنفيذي لشركة تمكن العقارية، أن القطاع العقاري يحقق نمواً مُطّرداً ومستداماً، فضلاً عن الزيادة الملحوظة فيما يتعلق باجتذاب المستثمرين المحليين والدوليين للسوق المحلي، مشيراً إلى تحقيق الشركات العقارية زيادة ملحوظة في مبيعات المشاريع الجديدة خلال الفترة الأخيرة. وسجلت شركة الدار العقارية في الربع الرابع من 2023 أعلى مبيعات ربعية لها على الإطلاق، حيث بلغت 8.5 مليار درهم، مع وصول مبيعات المجموعة للعام بأكمله إلى مستوى قياسي قدره 27.9 مليار درهم، منها 24.28 مليار درهم مبيعات الشركة بالإمارات، بالإضافة إلى 3.6 مليار درهم مبيعات «سوديك» المصرية، والتي استحوذت عليها «الدار» و«القابضة» نهاية عام 2021.

وحققت شركة الدار العقارية زيادة في صافي الأرباح بنسبة 40% على أساس سنوي لتصل إلى 4.416 مليار درهم في عام 2023 مقارنة بنحو 3.144 مليار درهم في عام 2022، كما تضاعفت الإيرادات التراكمية للمجموعة لتبلغ 36.8 مليار درهم، مما يبشر بنمو إيرادات المجموعة خلال السنتين إلى الثلاث سنوات المقبلة.

وتوقع العفيفي مواصلة القطاع العقاري أداءه القوي خلال العام الحالي، مع مواصلة طرح المزيد من المشاريع العقارية الجديدة بالإمارة.



فرص واعدة

وكشف تقرير صادر عن «دوبيزل» مؤخراً عن ارتفاع الطلب على العقارات ونمو العوائد على الإيجار في أبوظبي خلال عام 2023، موضحاً أن الإمارة تزخر بالفرص الواعدة للمستأجرين والمستثمرين على حدّ سواء.

وذكر أن العقارات السكنية الفاخرة في أبوظبي تحتل مكانة مهمة في السوق، حيث شهدت جزيرة الريم ارتفاعاً بنسبة 5.33% في متوسط بدلات إيجار الشقق الفاخرة، ما يعكس تنامي الطلب على المساكن الفاخرة.

وشهدت مناطق أخرى، مثل شاطئ الراحة والكورنيش، زيادات ملحوظة في استئجار الشقق الفاخرة، كما تشهد جزيرة ياس وجزيرة السعديات أيضاً إقبالاً متزايداً على استئجار الشقق الفاخرة، بحسب التقرير.