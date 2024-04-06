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اقتصاد

30 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية خلال رمضان

30 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية خلال رمضان
7 ابريل 2024 02:24

أبوظبي (وام)

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استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة ناهزت 30 مليار درهم، خلال تداولات شهر رمضان المبارك، مع تركزها بشكل رئيس على الأسهم القيادية في قطاع المالية والعقارات.
وتوزعت السيولة، بواقع 20.3 مليار درهم في سوق أبوظبي، ونحو 9.6 مليار درهم في سوق دبي، وجري التداول على نحو 9.3 مليار سهم منها 4.5 مليار في أبوظبي و4.8 مليار في دبي، عبر تنفيذ 466.5 ألف صفقة.
ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في آخر جلسات شهر رمضان إلى 3.565 تريليون درهم، موزعة بواقع 2.841 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و724.1 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.
وارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام، خلال رمضان بنسبة 0.03% بمكاسب 2.79 نقطة عند 9237.26 نقطة، وصعد مؤشر «فادكس 15» بنحو 0.33% رابحاً نحو 30.2 نقطة ليقفل عند 9116.62 نقطة، مع ارتفاع مؤشر قطاع المالية 0.25% والسلع الاستهلاكية 8.23% والطاقة 0.43% والاتصالات 1.9% والمواد الأساسية 1.3%.
ووصل المؤشر العام لسوق دبي المالي إلى مستوى 4244.15 نقطة مع نهاية آخر جلسات شهر رمضان، مع صعود مؤشر قطاع العقار بنسب 4.53% ومؤشر قطاع المواد الأساسية بنحو 2.1%.

الأسهم المحلية
الإمارات
رمضان
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سوق أبوظبي للأوراق المالية
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