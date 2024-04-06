«إجازة العيد» تنعش السياحة الداخلية والخليجية بالإمارات

رشا طبيلة (أبوظبي)

تدفقت الحجوزات على فنادق ومنتجعات الإمارات، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، من الأسواق المحلية والخليجية بشكل خاص، ما يرفع متوسط إشغالها بين 85 إلى %95، مدعومة باعتدال الطقس، وإطلاق العديد من الفعاليات العائلية، بحسب عاملين في القطاع السياحي المحلي.

وبحسب تقديرات مجلس السفر والسياحة العالمي، ارتفع حجم إنفاق السياح المحليين على السياحة في الإمارات إلى 48.6 مليار درهم العام 2023 بنمو %3.7، مقارنة بالعام 2022، ومن المتوقع أن يصل إلى 63 مليار درهم العام 2033، بمعدل نمو سنوي مقداره %2.6.

وأفادت بيانات مجلس السفر والسياحة العالمي، بأن حصة السياحة الداخلية بلغت 28.5% من إجمالي الإنفاق السياحي، بينما بلغت حصة إنفاق السياح الدوليين على السياحة في الإمارات 71.5%.

وقال سام الأسمر، نائب الرئيس للإيرادات والتوزيع في فنادق روتانا: «مع اقتراب عطلة عيد الفطر الطويلة وترقب سكان وزوّار الدولة لهذه المناسبة، فإننا نستعد لأن نقدّم لضيوفنا تجربة متكاملة تفوق التوقعات، حيث تشهد فنادقنا في الإمارات نسبة حجوزات مرتفعة للغاية بإشغال يزيد على 95%، وبمتوسط إقامة لمدة يومين».

وأضاف أن 23% أو أكثر من الحجوزات قد تمت مبكراً من خلال برنامج الولاء لدينا، «روتانا ريواردز»، الذي يتيح للنزلاء الفرصة للحصول على أفضل الأسعار».

وأشار إلى أن غالبية الحجوزات جاءت من السوق المحلي ودول مجلس التعاون الخليجي، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وأوروبا، إضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية والصين.

من جانبه، توقع مرشد الشامسي، مدير التشريفات في فندق باب القصر أبوظبي، ارتفاع الطلب السياحي على الفندق خلال إجازة عيد الفطر التي تمتد لأكثر من أسبوع، ما يسهم في تنشيط السياحة الداخلية والخليجية والعربية بشكل خاص.

وأضاف :«نتوقع تسجيل متوسط إشغال بين 85 و95% خلال إجازة العيد»، وأشار إلى أن الفندق أطلق عروضاً مختلفة على الغرف والمطاعم بمناسبة حلول عيد الفطر.

بدوره، قال توماس كوريان، مدير «فنادق ليفا» في دبي، «شهدنا ارتفاعاً ملحوظاً في طلب حجوزات الغرف بعد الإعلان عن عطلة طويلة بمناسبة عيد الفطر، خاصة خلال الأسبوع الماضي». وأضاف: «من المتوقع أن تبلغ نسبة الإشغال، خلال فترة عيد الفطر، بناء على الحجوزات السابقة نحو 75% وسط توقعاتنا بتحقيق إشغال كامل لاسيما خلال أيام عيد الفطر الثلاثة».

وأكد كوريان «عادة ما تشهد منطقة الخليج العربي ميلاً نحو الحجز قبل السفر إلى الإمارات بوقت قصير، خاصة خلال عيد الفطر والإجازات الأخرى لذلك تميل الحجوزات إلى الازدياد كلما اقترب موعد العطلة، بالتزامن مع تدفق الضيوف الذين يحجزون مباشرةً عند الوصول».

وحول أهم الأسواق السياحية خلال إجازة العيد، قال كوريان «عادة ما تجذب الإمارات نسبة كبيرة بواقع 70%، من السياح العرب والمقيمين من دول الخليج المجاورة، الذين غالباً ما يحجزون أماكن إقامة لمدة عيد الفطر بأكملها».

وأضاف: «يشكل القادمون من الشرق الأوسط وأوروبا حوالي 25% من الضيوف الذين يختارون عادة إقامات لوقت أقصر».

عامل جذب

أكد توماس كوريان، مدير «فنادق ليفا» في دبي أن اعتدال الطقس في الإمارات عامل جاذب لجذب الزوار، حيث تبرز الإمارات وجهة سياحية رائدة في الشرق الأوسط، خاصة خلال الأشهر الأكثر برودة، وأن الجمع بين الطقس الملائم، والعطلات الرسمية يؤدي إلى زيادة كبيرة في حجوزات الفنادق.

وأضاف، أن المناخ الملائم يعمل حافزاً كبيراً للزوار للتفكير في قضاء إجازتهم في الإمارات، الأمر الذي يؤثر بشكل إيجابي على أعداد الزوار.

ارتفاع الطلب

قال فيكتور ماكرادو، مدير تطوير الأعمال في منتجع دانات «جبل الظنة»: «نشهد ارتفاعاً في الطلب بسبب إجازة عيد الفطر، حيث نستقبل حجوزات كثيفة من السياح المحليين والخليجيين بشكل خاص، إضافة إلى عدد من الأسواق الدولية». وقال، «من المتوقع أن تسجل إشغالاً يتراوح بين 85 إلى 90%، خلال إجازة العيد مدعوماً بعروض وحزم تم إطلاقها بهذه المناسبة».