«رمضان» موسم المعارض التسويقية لرواد الأعمال

ريم البريكي (أبوظبي)

شهدت الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان الفضيل، زيادة كبيرة في أعداد المعارض التسويقية المتنوعة، والتي تنظم من قبل رواد مشاريع متخصصة في إدارة وتنظيم الفعاليات.

وتقدم هذه المعارض خيارات واسعة أمام المتسوقين لاختيار ما يناسبهم من المنتجات متضمنة الملابس والأحذية والإكسسوارات والأطعمة، وأواني الطهي والتقديم، وذلك ضمن استعداد الأسر للاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وفي جولة لـ«الاتحاد»، على عدد من المعارض التسويقية المقامة، خلال الشهر الفضيل، أكد رواد أعمال أن موسم رمضان والعيد يعد من أفضل المواسم التي ترتفع فيها عمليات التسوق، منوهين بأن الموسم الحالي شهد إقبالاً ملحوظاً من قبل المتسوقين على شراء المنتجات والسلع المعروضة في معارض التسوق الرمضانية.

وقالت أميرة الصعيري «منظمة معارض»، إن المعارض المتخصصة لعرض منتجات الأسر المنتجة تعد من أهم المعارض التسويقية المقامة، خلال شهر رمضان الفضيل، مؤكدة أن تلك المعارض توفر فرصة للمجتمع للاستفادة من مجموعة متنوعة من البضائع والخدمات المقدمة، خصوصاً الملابس التراثية التي تتميز بالتصاميم العربية العريقة، والتي ترتبط بشهر رمضان، فضلاً عن عرض المنتجات الحرفية والهدايا الخاصة بعيد الفطر المبارك.

وأضافت الصعيري، أن الأسر المنتجة تسهم في إثراء الاقتصاد المحلي، وتعزيز الاستقلال الاقتصادي، مؤكدة أن العملاء لديهم فرصة لدعم الأسر المنتجة من خلال شراء منتجاتها، ما يسهم في تعزيز الدور المجتمعي وتعزيز الروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع.

وأشارت الصعيري، إلى أن المعارض والعلامات التجارية المحلية والأسر المنتجة في رمضان تعكس الثقافة والتراث المحلي، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بتجارب فريدة ومميزة تعبر عن تراث البلاد وتقاليدها، مؤكدة ضرورة تشجيع هذه المبادرات بهدف الحفاظ على التراث الثقافي، وتعزيز الانتماء الوطني.

تنشيط المبيعات

من جانبه، قال ناصر المرزوقي «خبير اقتصادي»، إن المعارض الرمضانية مهمة لدعم المشاريع الصغيرة والمشاريع المتخصصة، حيث تسهم هذه المعارض من تنشيط المبيعات للعارضين من التجار، وعرض منتجاتهم.

وأضاف بالنسبة للمنظمين يتوجب عليهم العمل على مشاركة أكبر قدر ممكن من أصحاب المشاريع الصغيرة وأصحاب المشاريع المنزلية في تلك المعارض بهدف التعريف بمنتجاتهم وتسويق تلك المنتجات، خلال موسم شهر رمضان، الذي يعد من أفضل مواسم البيع بالأسواق، مؤكداً أن التنويع في أسعار تأجير الأجنحة المشاركة بالمعارض يفتح آفاقاً لمشاركات أكثر في المستقبل، فضلاً عن تنوع المنتجات المشاركة أمام المتسوقين.

ونصح المرزوقي المشاركين في المعارض أن يعرضوا ما يناسب احتياج المستهلكين، خصوصاً احتياجات الشهر الفضيل، واحتياجات الأسر للاحتفال بعيد الفطر.

الروابط الاجتماعية

قالت أميرة الصعيري، إن المعارض المتخصصة والتسويقية المقامة، خلال الشهر الفضيل، تلعب دوراً مهماً في تعزيز الروابط الاجتماعية، وتساهم في تعزيز التواصل والتبادل الثقافي بين أفراد المجتمع.