الأحد 7 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«رمضان» موسم المعارض التسويقية لرواد الأعمال

«رمضان» موسم المعارض التسويقية لرواد الأعمال
7 ابريل 2024 02:25

ريم البريكي (أبوظبي)
شهدت الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان الفضيل، زيادة كبيرة في أعداد المعارض التسويقية المتنوعة، والتي تنظم من قبل رواد مشاريع متخصصة في إدارة وتنظيم الفعاليات.
وتقدم هذه المعارض خيارات واسعة أمام المتسوقين لاختيار ما يناسبهم من المنتجات متضمنة الملابس والأحذية والإكسسوارات والأطعمة، وأواني الطهي والتقديم، وذلك ضمن استعداد الأسر للاحتفال بعيد الفطر المبارك.
وفي جولة لـ«الاتحاد»، على عدد من المعارض التسويقية المقامة، خلال الشهر الفضيل، أكد رواد أعمال أن موسم رمضان والعيد يعد من أفضل المواسم التي ترتفع فيها عمليات التسوق، منوهين بأن الموسم الحالي شهد إقبالاً ملحوظاً من قبل المتسوقين على شراء المنتجات والسلع المعروضة في معارض التسوق الرمضانية.
وقالت أميرة الصعيري «منظمة معارض»، إن المعارض المتخصصة لعرض منتجات الأسر المنتجة تعد من أهم المعارض التسويقية المقامة، خلال شهر رمضان الفضيل، مؤكدة أن تلك المعارض توفر فرصة للمجتمع للاستفادة من مجموعة متنوعة من البضائع والخدمات المقدمة، خصوصاً الملابس التراثية التي تتميز بالتصاميم العربية العريقة، والتي ترتبط بشهر رمضان، فضلاً عن عرض المنتجات الحرفية والهدايا الخاصة بعيد الفطر المبارك.
وأضافت الصعيري، أن الأسر المنتجة تسهم في إثراء الاقتصاد المحلي، وتعزيز الاستقلال الاقتصادي، مؤكدة أن العملاء لديهم فرصة لدعم الأسر المنتجة من خلال شراء منتجاتها، ما يسهم في تعزيز الدور المجتمعي وتعزيز الروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع.
وأشارت الصعيري، إلى أن المعارض والعلامات التجارية المحلية والأسر المنتجة في رمضان تعكس الثقافة والتراث المحلي، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بتجارب فريدة ومميزة تعبر عن تراث البلاد وتقاليدها، مؤكدة  ضرورة تشجيع هذه المبادرات بهدف الحفاظ على التراث الثقافي، وتعزيز الانتماء الوطني.

تنشيط المبيعات
من جانبه، قال ناصر المرزوقي «خبير اقتصادي»، إن المعارض الرمضانية مهمة لدعم المشاريع الصغيرة والمشاريع المتخصصة، حيث تسهم هذه المعارض من تنشيط المبيعات للعارضين من التجار، وعرض منتجاتهم.
وأضاف بالنسبة للمنظمين يتوجب عليهم العمل على مشاركة أكبر قدر ممكن من أصحاب المشاريع الصغيرة وأصحاب المشاريع المنزلية في تلك المعارض بهدف التعريف بمنتجاتهم وتسويق تلك المنتجات، خلال موسم شهر رمضان، الذي يعد من أفضل مواسم البيع بالأسواق، مؤكداً أن التنويع في أسعار تأجير الأجنحة المشاركة بالمعارض يفتح آفاقاً لمشاركات أكثر في المستقبل، فضلاً عن تنوع المنتجات المشاركة أمام المتسوقين.
ونصح المرزوقي المشاركين في المعارض أن يعرضوا ما يناسب احتياج المستهلكين، خصوصاً احتياجات الشهر الفضيل، واحتياجات الأسر للاحتفال بعيد الفطر.

أخبار ذات صلة
رئيس قسم جمع المساهمات في «معاً» لـ«الاتحاد»: «عطاء أبوظبي» تحفز الأفراد وتحثّهم على المشاركة المجتمعية
بيت العائلة الإبراهيمية يوزع 6000 وجبة إفطار صائم

الروابط الاجتماعية
قالت أميرة الصعيري، إن المعارض المتخصصة والتسويقية المقامة، خلال الشهر الفضيل، تلعب دوراً مهماً في تعزيز الروابط الاجتماعية، وتساهم في تعزيز التواصل والتبادل الثقافي بين أفراد المجتمع.

رمضان
التسويق
عيد الفطر
التسوق
آخر الأخبار
الدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بريسايت
اقتصاد
دور تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في تعزيز السلامة العامة
3 ابريل 2024
بلباو.. وداعاً «النحس»!
الرياضة
بلباو.. وداعاً «النحس»!
اليوم 11:01
لامين يامال يقبل «تحدي ميسي»!
الرياضة
لامين يامال يقبل «تحدي ميسي»!
اليوم 10:58
وزيرة الخزانة الأميركية تصافح رئيس مجلس الدولة الصيني في قاعة الشعب الكبرى في بكين
الأخبار العالمية
رئيس الوزراء الصيني يلتقي وزيرة الخزانة الأميركية في بكين
اليوم 10:41
سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني
الأخبار العالمية
السلطات الصينية تواصل البحث عن مفقودين إثر اصطدام قارب بسفينة
اليوم 10:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©