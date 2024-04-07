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اقتصاد

5.6 مليار درهم زيادة في أصول  قطاع التأمين بالإمارات

5.6 مليار درهم زيادة في أصول  قطاع التأمين بالإمارات
8 ابريل 2024 02:46

أبوظبي (وام)

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ارتفع إجمالي أصول قطاع التأمين في الدولة إلى 125.7 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من العام الماضي 2023، مقارنة بنحو 120.1 مليار درهم في نهاية 2022، في مؤشر على وتيرة نمو القطاع ما يعكس سوقاً قوياً وديناميكياً.
وأظهرت الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، أن أصول قطاع التأمين ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 4.7 في المئة أو ما يوازي 5.6 مليار درهم.. وارتفع العائد على متوسط الأصول إلى 0.3 بالمئة بنهاية عام 2023، مقارنة بنسبة 0.1 بالمئة بنهاية عام 2022.
وبحسب المركزي، ظل قطاع التأمين في الدولة يتمتع برسملة جيدة من حيث نسب الإنذار المبكر وتقييم المخاطر، وزادت نسبة الأموال الذاتية إلى الحد الأدنى من متطلبات رأس المال إلى 335.7 بالمئة في الربع الرابع من عام 2023، مقارنة بنسبة 309.3 بالمئة في نهاية 2022، ويرجع ذلك إلى الزيادة في الأموال الذاتية المؤهلة لتلبية الحد الأدنى من متطلبات رأس المال والتي ينبغي على شركات التأمين توفيرها لتلبية متطلبات الملاءة المالية، والذي يتضمن الأصول المقبولة ناقصاً الخصوم.
يذكر أن قطاع التأمين في دولة الإمارات حافظ على صدارة الترتيب الأول من حيث إجمالي أقساط التأمين المكتتبة على مستوى أسواق التأمين العربية في عام 2021.
وواصل القطاع التقدم في الترتيب من حيث إجمالي أقساط التأمين المكتتبة وصولاً إلى المرتبة 37 عالمياً في عام 2021، مقابل الترتيب 38 في عام 2020، وفق إصدارات سيجما العالمية الصادرة عن المعهد السويسري لإعادة التأمين.
نمو سنوي
من المتوقع نمو سوق التأمين في الإمارات بمعدل سنوي مركب قدره 4.9 بالمئة ليصل إلى 17.9 مليار دولار في عام 2028 مقارنة بـ 14.1 مليار دولار في عام 2023، بحسب «ألبن كابيتال» للاستشارات المصرفية والاستثمارية، ليأتي هذا النمو مدفوعاً بتحسن ظروف الاقتصاد الكلي، وتوسيع نطاق تغطية التأمين الصحي الإلزامي إلى الإمارات الشمالية، إلى جانب تطوير مشاريع بنية تحتية على نطاق واسع.
كما تتوقع «ألبن كابيتال» أن تصل قيمة أقساط التأمين المكتتبة في دولة الإمارات إلى 14.8 مليار دولار «54.4 مليار درهم» في عام 2024 مقارنة بـ 14.1 مليار دولار «51.8 مليار درهم» خلال العام الماضي 2023، ما يعكس نمواً على أساس سنوي بنسبة 5 بالمئة.

الإمارات
قطاع التأمين
التأمين
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