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اقتصاد

«ميرال» تتعاون مع «صندوق خليفة» لدعم أصحاب المشاريع

علياء المزروعي ومحمد الزعابي خلال زيارة سوق «ليالي ووترفرونت» (من المصدر)
8 ابريل 2024 02:46

أبوظبي (الاتحاد)

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للعام الثاني على التوالي، أعلنت ميرال، عن تعاونها مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع لتقديم الدعم لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الإماراتيين من خلال فعالية سوق «ليالي ووترفرونت» في ياس باي ووترفرونت، التي انطلقت في 22 مارس بمشاركة 20 حرفياً وشركة صغيرة، منها 10 شركات حظيت بدعم صندوق خليفة.
وتأكيداً على أهمية هذه الشراكة، زارت علياء المزروعي، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومحمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لميرال سوق، «ليالي ووترفرونت» لإظهار دعمهم لروّاد الأعمال، والتعرف عن كثب على مشاريعهم المحلية وما يقدمونه من منتجات.
يقدم سوق «ليالي ووترفرونت» لضيوفه هذا العام مجموعة من السلع والمنتجات المحلية عالية الجودة، والعديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يدعمها «صندوق خليفة لتطوير المشاريع».
يمكن للضيوف العثور على سوق «ليالي ووترفرونت»، المتاح للدخول مجاناً، في الساحة الرئيسية أمام «الاتحاد أرينا»، مستمراً حتى نهاية عيد الفطر، حيث يزخر المكان بالأضواء والديكورات الرمضانية والتراثية الجميلة، ويمكن للضيوف الاستمتاع بعروض فنية حية يقدمها عازفو قانون وعود تقليديون على طول الواجهة المائية. أما البراعم الصغار فيمكنهم ممارسة فن صناعة الفوانيس الورقية وإضفاء لمسة من الإبداع على أُمسيتهم.

صندوق خليفة لتطوير المشاريع
صندوق خليفة
ميرال
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